Протести в Києві: конгресвумен Тейлор Грін закликала українців повалити Зеленського через закон про НАБУ

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін закликала українців до радикальних дій проти влади через ситуацію навколо НАБУ. Раніше вона всіляко хотіла анулювати військову допомогу Україні.

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Американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін закликала українців повалити президента Володимира Зеленського на тлі протестів у Києві через послаблення повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це вона написала в соцмережі Х.

"Зеленський — диктатор, який відмовляється укласти мир. Виженіть його!" — закликала вона.

Політик також закликала припинити фінансування України, зупинити постачання зброї.

Примітно, що наразі ні президент США Дональд Трамп, ні чиновники Держдепу не коментували обмеження повноважень антикорупційних структур в Україні.

Закликала Україну "закрити всі біолабораторії": чим відома Марджорі Тейлор Грін?

Марджорі Тейлор Грін раніше здобула популярність як одна з найзапекліших противників підтримки України. Її риторика посилилася через внутрішньополітичні суперечки в США і спроби республіканців зупинити допомогу Києву.

Палата представників Конгресу США 18 липня голосувала проти поправки Марджорі Тейлор Грін щодо вилучення допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати на 2026 рік.

У квітні 2024 року конгресвумен хотіла анулювати допомогу Україні в додатковому бюджеті на $61 млрд. Крім цього, вона закликала Україну "закрити всі біолабораторії".

Нещодавно стало відомо про розбіжності в лавах MAGA-республіканців через політику Трампа. Журналіст Такер Карлсон критикував Трампа за удари по ядерних об'єктах Ірану і заявив, що війна на Близькому Сході призведе до "краху Американської імперії".

Позицію Карлсона розділила і Марджорі Тейлор Грін і назвала журналіста "одним з її улюблених людей".

"Іноземні війни, інтервенції та зміни режимів призводять до занепаду США. Це не те, за що голосували мільйони американців", — наголошувала вона

Нагадаємо, Зеленський заявляв про продовження роботи НАБУ і САП, але "тільки без російських впливів". Генеральний прокурор Руслан Кравченко забезпечить "невідворотність покарань" для порушників закону.

Голова СБУ Василь Малюк вважає ухвалення законопроєкту №12414 "просто поверненням до Конституції".