Битва за НАБУ і САП: у Раді пропонують скасувати "ганебний" закон №12414

Новий документ, розроблений минулої ночі, вже був відправлений на підпис народним депутатам.

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Він передбачає відновлення інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури, повідомила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун на своїй сторінці у Facebook.

"Учора ми бачили, що президент то підписував законопроєкт №12414 про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, то відкликав свій підпис. Але, врешті-решт, незважаючи на наші спроби переконати президію в залі та масові протести по всій країні, — закон підписали. Єдиний швидкий спосіб відкотити ситуацію — це ухвалити новий законопроєкт, який скасує всі ганебні зміни №12414", — пише Совсун.

Фото: Скриншот

За її словами, за ніч її команда його підготувала, а вже сьогодні вранці він відправлений на підпис іншим депутатам.

На Х Совсун була більш лаконічною і різкою:

"Подала на реєстрацію законопроєкт, щоб скасувати все, що вчора наголосовали щодо НАБУ і САП. Якщо можна за день написати закон, який щось ламає, то за ніч можна написати закон, який усе відновлює. Шансів небагато. Але не подати його не можна. Далі — громадський тиск. Без нього нічого не буде. Подивимося, скільки депутатів підпише".

Фото: Скриншот

Нагадаємо, законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про прокуратуру" щодо відновлення інституційної незалежності органів, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення" передбачає, що генеральний прокурор отримує право вилучати будь-яке провадження НАБУ і передавати його іншим правоохоронним органам. Також генпрокурор може давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ. Керівник САП втрачає право самостійно входити до груп прокурорів, а всі рішення САП і НАБУ мають узгоджуватися з генеральним прокурором.

Президент Володимир Зеленський не з першого разу, але все ж таки підписав законопроєкт, а в Києві, Львові, Дніпрі та інших містах тисячі людей вийшли на протест проти ліквідації незалежності НАБУ і САП.

У вечірньому зверненні Зеленський, коментуючи підписання законопроєкту №12414, заявив, що антикорупційна інфраструктура продовжуватиме роботу, "тільки без російських впливів".

Тимчасом це рішення обурило західних партнерів, які вже попередили Банкову про підрив інвестицій в оборону України, а конгресвумен Тейлор Грін закликала українців повалити Зеленського через закон про НАБУ.

Раніше Фокус писав, як історія з НАБУ показала ціну правди в Україні.