"Порятунок" НАБУ: Захід попередив Банкову про підрив інвестицій в оборону України

Організація економічного співробітництва та розвитку погрожує владі України через ухвалення законопроєкту №12414. Партнери натякають на зупинку інвестицій в оборону і відновлення країни.

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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила владу України про негативний вплив ситуації навколо антикорупційних органів на оборонні інвестиції та фінансування відновлення. Про це йдеться в листі на ім'я заступниці глави Офісу президента Ірини Мудрої, який потрапив у розпорядження "Європейської правди".

У листі від 22 липня голова антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц заявила про "глибоке занепокоєння останніми подіями" через ухвалення законопроєкту №12414.

В ОЕСР прямо натякають на завершення вкладень в оборону

Увечері 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав документ. Фромгольц вважає, що він "значно підриває незалежність антикорупційних органів".

Такі зміни в законодавстві ОЕСР може розцінити як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань. Вона закликала Зеленського ветувати цей законопроєкт.

"Якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності антикорупційних органів. Наполегливо прошу розглянути питання з максимальною серйозністю", — зауважила чиновниця.

Фромгольц загрожує Україні наслідками, якщо проблема не вирішиться. Ситуація з НАБУ підірве зусилля України щодо вступу в ОЕСР та її авторитет серед міжнародних партнерів, включно з тими, хто бажає вкластися в оборонний сектор і відновлення країни, підсумувала глава відділу.

Нагадаємо, у США закликали українців повалити президента Володимира Зеленського через початок хвилі протестів у Києві та послаблення повноважень НАБУ.

Зеленський зі свого боку обіцяє, що НАБУ і САП працюватимуть, але "без російських впливів". Президент звернув увагу, що кримінальні справи на мільярди "висять роками".