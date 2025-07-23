"Спасение" НАБУ: Запад предупредил Банковую о подрыве инвестиций в оборону Украины

Организация экономического сотрудничества и развития грозит властям Украины из-за принятия законопроекта №12414. Партнеры намекают на остановку инвестиций в оборону и восстановление страны.

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила власти Украины о негативном влиянии ситуации вокруг антикоррупционных органов на оборонные инвестиции и финансирование восстановления. Об этом сказано в письме на имя заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой, которое попало в распоряжение "Европейской правды".

В письме от 22 июля глава антикоррупционного отдела ОЭСР Джулия Фромгольц заявил о "глубокой озабоченности последними событиями" из-за принятия законопроекта №12414.

В ОЭСР прямо намекают на завершение вложений в оборону

Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. Фромгольц считает, что он "значительно подрывает независимость антикоррупционных органов".

Такие изменения в законодательстве ОЭСР может расценить как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств. Она призвала Зеленского ветировать этот законопроект.

"Если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости антикоррупционных органов. Настоятельно прошу рассмотреть вопрос с максимальной серьезностью", — заметила чиновник.

Фромгольц грозит Украине последствиями, если проблема не решится. Ситуация с НАБУ подорвет усилия Украины по вступлению в ОЭСР и ее авторитет среди международных партнеров, включая желающих вложиться в оборонный сектор и восстановление страны, подытожила глава отдела.

Напомним, в США призвали украинцев свергнуть президента Владимира Зеленского из-за начала волны протестов в Киеве и ослабления полномочий НАБУ.

Зеленский в свою очередь обещает, что НАБУ и САП будут работать, но "без российских влияний". Президент обратил внимание, что уголовные дела на миллиарды "висят годами".