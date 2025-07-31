Независимость НАБУ и САП: Рада поддержала новый законопроект Зеленского (видео)

Законопроект № 13533, который был зарегистрирован со статусом "неотложный", поддержал 331 нардеп. Голосование Верховной Рады сопровождалось протестами в Мариинском парке.

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Законопроект президента Владимира Зеленского № 13533 о полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры обеспечивает процессуальную автономию руководителю САП от Генерального прокурора Украины по делам НАБУ. Без согласия главы САП нельзя будет менять подследственность дел НАБУ. При этом закон возвращает норму о возможности неотложных обысков без постановления следственного судьи, а Служба безопасности Украины в течение шести месяцев после вступления закона в силу получит возможность проверять работников НАБУ на предмет деятельности в пользу РФ, а их выезд за границу во время действия военного положения будет ограничен служебными командировками. Также сотрудники антикоррупционных органов будут обязаны раз в два года проходить проверку на полиграфе. В разработке текста проекта участвовали представители НАБУ и САП.

Также на рассмотрение было подано 4 альтернативных законопроекта: № 13533-1 от Алексея Гончаренко, № 13533-2 от Юлии Яцык и Алексея Гончаренко, № 13533-3 от Юлии Тимошенко и других народных депутатов и №13533-4 от Дмитрия Разумкова и других нардепов.

Ликвидация независимости НАБУ и САП: принятие закона и протесты

Рада приняла законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и подчиняет эти органы генеральному прокурору, 22 июля. "За" проголосовали 263 народных депутата. При этом проект Закона не касался направления антикоррупционных органов: в нем предлагались изменения в законодательство по расследованию дел о пропавших без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон вечером того же дня. После этого украинцы в Киеве и Львове вышли на массовые протесты из-за решения Рады, а на следующий день протесты прошли уже в не менее 17 городах, и акции продолжались ежедневно.

30 июля люди в Киеве, Харькове, Одессе и западных регионах Украины вышли на очередные протесты, требуя свободы САП и НАБУ. Протестующие обещали, что будут выходить на митинги и дальше, если народные депутаты провалят голосование за законопроект № 13533. Также под Верховной Радой собрался митинг непосредственно во время голосования за новый закон.