Под Верховной Радой собрался митинг: киевляне встретили криками нардепа Безуглую (фото, видео)

Утром жители столицы в очередной раз вышли на протест, требуя возвращения независимости НАБУ и САП. На митинге появилась парламентарий Марьяна Безуглая, которая отдала свой голос за принятие скандального законопроекта №12414.

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31 июля киевляне вышли на митинг возле Верховной Рады, призывая поскорее принять решение по антикоррупционным органам. Речь идет о новом законопроекте №13533, который должен исправить нормы по НАБУ и САП, которые вызвали возмущение в обществе. На месте событий побывал корреспондент OBOZ.UA.

Отмечается, что под парламентом собрались несколько десятков митингующих. Они требуют возвращения независимости НАБУ и САП. Как показывают фото с места событий, с плакатом вышел на протест даже собака. Кроме картона с творческими надписями протестующие принесли с собой флаги.

Толпа, которая собралась возле Верховной Рады утром 31 июля утром Фото: OBOZ.UA Один из митингующих утром 31 июля Фото: OBOZ.UA

Также киевляне требовали обратить внимание на ситуацию с Бюро экономической безопасности, ведь Кабмин накануне снова не назначил Александра Цивинского на должность директора ведомства.

На митинге появилась и народный депутат Марьяна Безуглая, которая ранее поддержала законопроект №12414 в парламенте. Ее встретили криками "Позор". Также, как слышно на видео с места событий, толпа скандировала "Голосуйте" и "Игнорируем паразитов". Игнорируя крики возмущенных граждан, парламентарий давала интервью журналистам.

Напомним, 30 июля на митинги из-за закона о НАБУ и САП вышли десятки людей в разных городах. В частности, протесты состоялись в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Виннице, Кропивницком, Луцке и Ровно.

Также 30 июля Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал и взял за основу законопроект №13533 о НАБУ и САП, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. Шесть альтернативных документов единогласно отклонили. Уже 31 августа решение вынесут на голосование в зале парламента — сразу в двух чтениях.