Текст Зеленского приняли за основу: нардеп анонсировал голосование за законопроект о НАБУ и САП

Законопроект №13533, инициатором которого был президент Владимир Зеленский, поддержал правоохранительный комитет Верховной Рады. Кроме него, как сообщили в Transparency International Ukraine, рассматривали еще шесть альтернативных документов.

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"Законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержан за основу и в целом. Без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали", — заявил 30 июля народный депутат Ярослав Железняк.

Он добавил, что решение было принято единогласно — никто не проголосовал "против" и не воздержался. По словам нардепа, решение поставят на голосование в зале парламента уже 31 июля — сразу в двух чтениях. Железняк заверил, что "голосов более чем достаточно".

В организации Transparency International Ukraine также сообщили о рассмотрении и принятии за основу законопроекта №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Отмечается, что были рассмотрены также шесть альтернативных документов, отклонение которых поддержали 16 голосами.

"Призываем парламент как можно быстрее принять этот акт за основу и в целом для восстановления независимости НАБУ-САП", — добавила пресс-служба.

Напомним, нардеп 29 июля сообщал, что в повестке дня внеочередного заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности 31 июля будет рассмотрение президентского законопроекта и четырех альтернативных. Авторами тех документов выступили Алексей Гончаренко, Юлия Яцык и Алексей Гончаренко, Юлия Тимошенко и другие народные депутаты, Дмитрий Разумков и другие нардепы.

Впоследствии появились пятый и шестой альтернативные законопроекты. Их инициаторами указаны Ирина Геращенко с коллегами и Инна Совсун с другими парламентариями соответственно.

В издании "Украинская правда" со ссылкой на источники в политическом поле 30 июля рассказали, как готовилось "наступление" на НАБУ и САП в Украине и почему голосование за скандальный законопроект произошло так неожиданно. Журналисты выяснили, что установление контроля над антикоррупционными органами готовилась задолго до заседания Верховной Рады, но на Банковой резко изменили стратегию.