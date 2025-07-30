Текст Зеленського взяли за основу: нардеп анонсував голосування за законопроєкт про НАБУ і САП

Законопроєкт №13533, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський, підтримав правоохоронний комітет Верховної Ради. Окрім нього, як повідомили у Transparency International Ukraine, розглядали ще шість альтернативних документів.

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"Законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності підтриманий за основу та в цілому. Без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували", — заявив 30 липня народний депутат Ярослав Железняк.

Він додав, що рішення було ухвалене одноголосно — ніхто не проголосував "проти" й не утримався. Зі слів нардепа, рішення поставлять на голосування у залі парламенту вже 31 липня — одразу у двох читаннях. Железняк запевнив, що "голосів більше ніж достатньо".

В організації Transparency International Ukraine також повідомили про розгляд і прийняття за основу законопроєкту №13533 про відновлення незалежності НАБУ і САП. Зазначається, що були розглянуті також шість альтернативних документів, відхилення яких підтримали 16 голосами.

"Закликаємо парламент якнайшвидше прийняти цей акт за основу та в цілому для відновлення незалежності НАБУ-САП", — додала пресслужба.

Нагадаємо, нардеп 29 липня повідомляв, що на порядку денному позачергового засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 31 липня буде розгляд президентського законопроєкту та чотирьох альтернативних. Авторами тих документів виступили Олексій Гончаренко, Юлія Яцик та Олексій Гончаренко, Юлія Тимошенко та інші народні депутати, Дмитро Разумков та інші нардепи.

Згодом з’явилися п’ятий та шостий альтернативні законопроєкти. Їхніми ініціаторами зазначені Ірина Геращенко з колегами та Інна Совсун з іншими парламентарями відповідно.

У виданні "Українська правда" з посиланням на джерела у політичному полі 30 липня розповіли, як готувався "наступ" на НАБУ й САП в Україні та чому голосування за скандальний законопроєкт відбулося так несподівано. Журналісти з’ясували, що встановлення контролю над антикорупційними органами готувалася задовго до засідання Верховної Ради, але на Банковій різко змінили стратегію.