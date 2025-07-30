"Зеленський був розлючений": як був зрежисований "наступ" на НАБУ і САП, — ЗМІ

Політичні джерела повідомили, що невдоволення на Банковій антикорупційними органами й намагання посилити над ними контроль були ще до скандального законопроєкту №12414. Однак одна справа підштовхнула топпосадовців до дій, і "ключовим продюсером" цього "проєкту" став голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Невдоволення "самостійністю" НАБУ і САП у команді президента Володимира Зеленського росло не перший місяць — пропорційно до отримання нових підозр чиновниками. За останні два роки фігурантами розслідувань бюро стали голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко, міністр аграрної політики Віталій Коваль і кілька десятків нардепів з фракції "Слуга народу". Однак, як пояснили в "Українській правді" 30 липня, найбільше обурення викликала справа проти міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Етап №1 — створення ТСК

19 червня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих фактів корупції в правоохоронних і судових органах. Формально вона мала займатись вивченням діяльності прокуратури, Нацполіції, НАБУ, ДБР і судів. Очолив комісію народний депутат і заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко.

"Моя позиція — це нульова толерантність до корупції в будь-яких правоохоронних органах. Я вважаю, що, на жаль, всі реформи правоохоронної системи призвели лише до збільшення корупції, а не до її зменшення", — заявив він журналістам.

За даними ЗМІ, за допомогою публічного обговорення, запитів, витоків інформації та виступів членів ТСК мали підірвати довіру до антикорупційних органів. Далі планувалися законодавчі зміни, які мали подати як оптимізацію та реформи. Метою було забрати у незалежних відомств їхню процесуальну автономію.

Етап №2 — задача генпрокурору

На тлі цього був призначений новий генеральний прокурор — 35-річний Руслан Кравченко.

"Коли реалізували Чернишова — я відчував, що вони не пробачать і щось таке готують", — зазначив неназваний високопосадовець з антикорупційної вертикалі.

У той час, як міністр перебував за кордоном, відбулася фінальна зустріч Кравченка з керівництвом держави. З ним обговорювали "проєкт" зі знищення незалежності антикорупційних органів і м’яко "просили" подумати, як розв’язати це питання. За даними ЗМІ, "ключовим продюсером" виступав Єрмак. Неназвані співрозмовники у правоохоронних органах переповіли, що Кравченко тоді запевнив у своїй здатності "потягнути" задачу.

Зазначається, що серед аргументів проти дій НАБУ і САП неодноразово зустрічалося слово "родина". Водночас, як проінформували джерела, на телефоні Чернишова знайшли його фото з першими особами держави, в тому числі з президентом і дітьми від 2022 року.

"Навіщо забирати справу з НАБУ і САП, якщо можна забрати НАБУ і САП під свій контроль і залишити справу там, де вона є?" — підкреслили в антикорупційних органах.

Анонімний співрозмовник зі структури розповів, що Чернишов просив про угоду зі слідством і погоджувався на усі умови, але коли та вже перебувала на фінальній стадії, несподівано відмовився її підписувати. Прийшов до прокурора з цим рішенням він одразу після того, як був призначений Кравченко.

Етап №2 — нова версія законопроєкту

Спочатку план полягав у тому, що ТСК створить правові підстави для обмеження незалежності НАБУ і САП, а після цього контроль перейде до генпрокурора. Однак коли це тільки почали запускати, відбулися три події — вручення підозри Чернишову, обшуки у заступника голови ОП Ростислава Шурми в Німеччині й повідомлення про підготовку підозри для близького друга Зеленського Тімура Міндіча.

"Зеленський був розлючений. Він буквально кричав: "Навіщо мені всі ви тут потрібні, якщо не можете вирішити одну справу – справу Чернишова?"" — передав співрозмовник з найближчого оточення президента.

Після цього, зі слів джерел, в Офісі президента вирішили не чекати. 22 липня провели неанонсоване засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, під час якого голова Сергій Іонушас був у відрядженні, а його перший заступник Андрій Осадчук — відсутнім. На ньому розглянули нову версію законопроєкту №12414, який стосувався зниклих безвісти під час війни. У документі з’явились положення про позбавлення незалежності НАБУ і САП.

Етап №2 — термінове голосування і підпис президента

Вже за кілька годин законопроєкт винесли в сесійну залу, не повідомивши нардепам про те, що розгляд правок відбувався без голови комітету. Парламентарі поскаржились журналістам, що ОП і керівництво використали їх "в темну". Багатьом скасували закордонні відрядження і поїздки по регіонах, бо всі мали приїхати нібито на голосування за "надважливе" звернення до американського Конгресу. Однак коли усі з’їхались, їм довели, що "головне" буде вже після голосування щодо США.

"Люди реально поняття не мали, що будуть голосувати. Сказали, що це "маркерне" голосування, принципове для президента, фактично — водорозділ, ти за чи проти президента. А де текст? Нащо вам текст, голосуйте, це важливо. Ця розмова відбувалася прямо в залі за 20 хвилин до голосування", — розповів член фракції "Слуга народу".

Повідомляється, що спочатку багато депутатів не розуміли, за що голосують, однак усвідомивши, "проти" не виступили. Загалом ухвалення закону підтримали 263 особи. Працівник правоохоронних органів підкреслив, що в той день "об’єдналися навіть ті, хто історично не був схильний до об’єднання", адже нардепи боялися стати фігурантами наступних справ. За даними ЗМІ, з Юлією Тимошенко плани щодо голосування особисто обговорював Єрмак, вона спільно з колегами по "Батьківщині" дала 15 голосів "за".

Далі події розгорталися швидко: спікер майже одразу підписав документ і надіслав президенту. Попри мітинг під ОП з вимогою накласти на законопроєкт вето, Зеленський його теж підписав. Джерела в СБУ розповіли, що такий прямолінійний і стрімкий "наступ" на НАБУ після обшуків став шоком для багатьох представників відомства. За даними правоохоронців, генпрокурор особисто дзвонив відповідальним особам з ДБР і квапив їх.

"Кравченко подобається президенту, а Єрмак давно виношував плани по доукомплектуванню політичного небосхилу виконавцями, відданими безпосередньо президенту, а більше навіть йому, а не його заступникам", — зауважив неназваний представник команди Зеленського.

Протестів ніхто не чекав

Зазначається, що у НАБУ і САП є детальний аналіз щодо всіх співробітників, до яких 21 липня СБУ та ДБР застосовували слідчі дії. Майже всі ці люди нібито безпосередньо пов’язані з розслідуваннями проти топчиновників з найближчого оточення Зеленського. У ЗМІ передали, що колективи антикорупційних органів сильно деморалізовані й чекають на рішення не лише щодо незалежності, але й своїх колег.

"Або СБУ доведе обґрунтованість підозр, або ж нас б'ють за те, що ми по закону маємо робити — викривати топкорупцію", — підкреслив впливовий представник системи.

Джерела, наближені до ОП, повідомляють, що ще до голосування за законопроєкт були готові 6 можливих підозр нардепам з фракції "Слуга народу". Справи стосуються незаконного збагачення й неправдивих даних у деклараціях. У виданні підкреслили, що керівництво вирішило діяти швидко й у період відпусток, коли увага суспільства — мінімальна. На Банковій нібито розраховували, що за тиждень всі забудуть.

"Не було жодного відчуття, що люди вийдуть на вулицю. І що партнери почнуть дзвонити президенту", — підсумувало джерела у політичних колах.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що новий законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ і САП, розглянуть вже у четвер. На розгляді у Комітету з питань правоохоронної діяльності також будуть чотири альтернативні документи.

29 липня розслідувачі Bihus.Info заявили, що колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов пов'язаний із будівництвом розкішних маєтків у селищі Козин. Раніше він вже отримав підозру в отриманні хабаря на понад 14,5 мільйона гривень.