Маєтки на мільйони доларів: Чернишов може бути пов'язаний з будівництвом у Конча-Заспі, — Bihus

Розслідувачі Bihus.Info стверджують, що колишній віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов пов'язаний із будівництвом розкішних маєтків у селищі Козин в районі Конча-Заспа Київської області. Раніше на той момент чинний міністр отримав підозру від Національного антикорупційного бюро в отриманні хабаря у вигляді знижки на квартири на суму понад 14,5 млн грн.

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Журналісти Bihus.Info в опублікованому 29 липня розслідуванні заявляють, що проєкт у Козині, замаскований під житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", будується під наглядом наближених до Чернишова осіб. Розслідувачі зняли територію будівництва на відео та припустили, скільки можуть коштувати такі будинки.

Журналісти Bihus.Info розповіли про зв'язок Чернишова з будівництвом у Козині. На відео з 16:07.

Будівництво ведеться на території колишньої бази відпочинку "Сонячна" площею 8 гектарів. Вона розташована біля річки Козинки, а також на ділянці є озеро. Журналісти проєкту змогли зазирнути за паркан і побачили чотири маєтки: найбільший двоповерховий будинок має тераси та панорамні вікна, а також на території кооперативу, ймовірно, планується побудувати причал.

Найбільший двоповерховий будинок кооперативу "Сонячний берег" Фото: Скрин відео

Розслідувачі дізналися з дозвільних документів, що кожен із маєтків має площу близько 1 000 квадратних метрів, без урахування господарських будиночків площею 300-500 квадратів. Вартість будівництва маєтків задекларована на рівні 300-400 доларів за квадратний метр.

Журналісти зазначають, що ділянка розташована в елітній частині Козина, де ціни на землю без виходу до водойми можуть сягати 12,5 тисяч доларів за сотку, а на березі річки — до 23 тисяч доларів. Ідентичних будинків на сайтах продажу нерухомості знайти не вдалося, втім маєток на 100 квадратів із ремонтом, басейном і спа на ділянці з ландшафтним дизайном у 1,2 гектара продається за 12,5 мільйонів доларів.

Кооператив "Сонячний берег" будується на березі річки на ділянці у 8 гектарів Фото: Скрин відео

Зв'язок справи Олексія Чернишова з будівництвом у Козині

У 2012 році базу відпочинку "Сонячна" викупило ТОВ Bloom Development, до якої у 2019 році на правах співвласника увійшов Олексій Чернишов та розпочав активне будівництво, розповіла журналістка. За її словами, після отримання державної посади частка Чернишова в цьому бізнесі була переоформлена на його дружину Світлану, а згодом — на його бізнес-партнерку Лілію Лисенко. У 2023 році дружина Чернишова, який на той момент уже був головою правління "Нафтогазу", вийшла з компанії. Таким чином, до того, як Чернишов обійняв посаду віцепрем'єр-міністра, подружжя формально вже не мало відношення до проєкту.

Ділянка бази відпочинку "Сонячна" у 2010 році Фото: Скрин відео Стан будівництва кооперативу "Сонячний берег" влітку 2022 року Фото: Скрин відео

На думку розслідувачів, подружжя Чернишових вийшло з компанії лише "на папері", оскільки розгорнути таке велике будівництво і потім просто покинути справу було б "дивно". За словами ведучої випуску, ці припущення підкріпила фактажем підозра Чернишову від НАБУ. Наразі Bloom Development офіційно належить Лілії Лисенко. Під час обшуку у справі Олексія Чернишова про хабарі на її ноутбуці слідчі знайшли потенційно важливу інформацію, а також знайшли листування з Лілією Лисенко щодо продажу квартири, що могло бути частиною неправомірної вигоди, каже розслідувачка.

Журналісти також виявили, що у 2019 році Чернишов надав кооперативу "Сонячний берег" позику в сумі 3,6 млн грн. Крім того, з будівництвом ексміністра пов'язує співзасновниця "Сонячного берега" Інна Яцик. Вона є родичкою особи, на яку Чернишов, за даними слідства, міг записати частину квартир "зі знижкою".

Ведуча проєкту наприкінці випуску зауважила, що Чернишов прийшов на посаду міністра "небідною людиною".

"Він одразу декларував і мільйонні доходи, і заощадження, і машини, і зрештою власний великий будинок. Не в Козині, щоправда, в Романкові. Але це теж дорога локація під Києвом. Перші роки роботи на державу довелося проїдати старі запаси та навіть продати той будинок в Романкові та з’їхати на орендований. Зате потім з посадою в Нафтогазі повернулися багатомільйонні доходи. Зараз родина Чернишових має великий фінансовий портфель зі збережень і вкладень, які щороку ще й приносять хороші дивіденди. От тільки масштаб будівництва в Козині — це дещо інше", — зазначила журналістка.

Олексій Чернишов на момент публікації матеріалу не коментував розслідування Bihus.Info.

Справа Олексія Чернишова: що відомо

НАБУ і САП повідомили про підозру віцепрем'єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди 23 червня. Перед тим Чернишов повідомив у соцмережах, що особисто прийшов у НАБУ, щоб "розібратися в ситуації".

За підсумками засідання 27 червня суд обрав міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді 120 мільйонів гривень застави. Також урядовця зобов'язали носити електронний браслет, прибувати за вимогою детектива, прокурора чи суду, здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі населеного пункту, де він зараз проживає. Олексій Чернишов не погодився з підозрою та заявив, що не бачить для неї жодних законних підстав.

2 липня у Вищому антикорупційному суді підтвердили, що за міністра внесли заставу у 120 мільйонів гривень. Крім того, суд ухвалив рішення не звільняти Олексія Чернишова з посади. Проте після того, як Денис Шмигаль був звільнений з посади прем'єр-міністра, Олексій Чернишов втратив обидві посади.