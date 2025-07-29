Маєтки на мільйони доларів: Чернишов може бути пов'язаний з будівництвом у Конча-Заспі, — Bihus
Розслідувачі Bihus.Info стверджують, що колишній віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов пов'язаний із будівництвом розкішних маєтків у селищі Козин в районі Конча-Заспа Київської області. Раніше на той момент чинний міністр отримав підозру від Національного антикорупційного бюро в отриманні хабаря у вигляді знижки на квартири на суму понад 14,5 млн грн.
Журналісти Bihus.Info в опублікованому 29 липня розслідуванні заявляють, що проєкт у Козині, замаскований під житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", будується під наглядом наближених до Чернишова осіб. Розслідувачі зняли територію будівництва на відео та припустили, скільки можуть коштувати такі будинки.
Будівництво ведеться на території колишньої бази відпочинку "Сонячна" площею 8 гектарів. Вона розташована біля річки Козинки, а також на ділянці є озеро. Журналісти проєкту змогли зазирнути за паркан і побачили чотири маєтки: найбільший двоповерховий будинок має тераси та панорамні вікна, а також на території кооперативу, ймовірно, планується побудувати причал.
Розслідувачі дізналися з дозвільних документів, що кожен із маєтків має площу близько 1 000 квадратних метрів, без урахування господарських будиночків площею 300-500 квадратів. Вартість будівництва маєтків задекларована на рівні 300-400 доларів за квадратний метр.
Журналісти зазначають, що ділянка розташована в елітній частині Козина, де ціни на землю без виходу до водойми можуть сягати 12,5 тисяч доларів за сотку, а на березі річки — до 23 тисяч доларів. Ідентичних будинків на сайтах продажу нерухомості знайти не вдалося, втім маєток на 100 квадратів із ремонтом, басейном і спа на ділянці з ландшафтним дизайном у 1,2 гектара продається за 12,5 мільйонів доларів.
Зв'язок справи Олексія Чернишова з будівництвом у Козині
У 2012 році базу відпочинку "Сонячна" викупило ТОВ Bloom Development, до якої у 2019 році на правах співвласника увійшов Олексій Чернишов та розпочав активне будівництво, розповіла журналістка. За її словами, після отримання державної посади частка Чернишова в цьому бізнесі була переоформлена на його дружину Світлану, а згодом — на його бізнес-партнерку Лілію Лисенко. У 2023 році дружина Чернишова, який на той момент уже був головою правління "Нафтогазу", вийшла з компанії. Таким чином, до того, як Чернишов обійняв посаду віцепрем'єр-міністра, подружжя формально вже не мало відношення до проєкту.
На думку розслідувачів, подружжя Чернишових вийшло з компанії лише "на папері", оскільки розгорнути таке велике будівництво і потім просто покинути справу було б "дивно". За словами ведучої випуску, ці припущення підкріпила фактажем підозра Чернишову від НАБУ. Наразі Bloom Development офіційно належить Лілії Лисенко. Під час обшуку у справі Олексія Чернишова про хабарі на її ноутбуці слідчі знайшли потенційно важливу інформацію, а також знайшли листування з Лілією Лисенко щодо продажу квартири, що могло бути частиною неправомірної вигоди, каже розслідувачка.
Журналісти також виявили, що у 2019 році Чернишов надав кооперативу "Сонячний берег" позику в сумі 3,6 млн грн. Крім того, з будівництвом ексміністра пов'язує співзасновниця "Сонячного берега" Інна Яцик. Вона є родичкою особи, на яку Чернишов, за даними слідства, міг записати частину квартир "зі знижкою".
Ведуча проєкту наприкінці випуску зауважила, що Чернишов прийшов на посаду міністра "небідною людиною".
"Він одразу декларував і мільйонні доходи, і заощадження, і машини, і зрештою власний великий будинок. Не в Козині, щоправда, в Романкові. Але це теж дорога локація під Києвом. Перші роки роботи на державу довелося проїдати старі запаси та навіть продати той будинок в Романкові та з’їхати на орендований. Зате потім з посадою в Нафтогазі повернулися багатомільйонні доходи. Зараз родина Чернишових має великий фінансовий портфель зі збережень і вкладень, які щороку ще й приносять хороші дивіденди. От тільки масштаб будівництва в Козині — це дещо інше", — зазначила журналістка.
Олексій Чернишов на момент публікації матеріалу не коментував розслідування Bihus.Info.
Справа Олексія Чернишова: що відомо
НАБУ і САП повідомили про підозру віцепрем'єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди 23 червня. Перед тим Чернишов повідомив у соцмережах, що особисто прийшов у НАБУ, щоб "розібратися в ситуації".
За підсумками засідання 27 червня суд обрав міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді 120 мільйонів гривень застави. Також урядовця зобов'язали носити електронний браслет, прибувати за вимогою детектива, прокурора чи суду, здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі населеного пункту, де він зараз проживає. Олексій Чернишов не погодився з підозрою та заявив, що не бачить для неї жодних законних підстав.
2 липня у Вищому антикорупційному суді підтвердили, що за міністра внесли заставу у 120 мільйонів гривень. Крім того, суд ухвалив рішення не звільняти Олексія Чернишова з посади. Проте після того, як Денис Шмигаль був звільнений з посади прем'єр-міністра, Олексій Чернишов втратив обидві посади.