Перестановки в Кабміні: Шмигаль звільнений з посади прем'єр-міністра (відео)

У Верховній Раді відбулось голосування щодо перестановок у Кабінеті Міністрів. Народні депутати погодили звільнення Дениса Шмигаля.

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Вдень 15 липня Шмигаль прийшов у Верховну Раду та зачитав доповідь про підсумки своєї роботи. Посадовець описав, в яких складних умовах йому довелось працювати, свідчить трансляція у каналі нардепа Ярослава Железняка. Бачимо, що парламентарі не слухають Шмигаля і спілкуються між собою.

Після виступу чинного прем'єра на трибуну один за одним виходили голови комітетів. Серед іншого, вони говорили про складну економічну ситуацію в Україні, про проблеми та досягнення з демографією, освітою, зброєю тощо. Лунали подяки Шмигалю, хоча і згадувались про негаразди, які слід виправити новому прем'єру. Взяв слово глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який заявив про "відсутність українського уряду", "відсутність коаліції" та інші політичні проблеми.

Врешті відбулось голосування і Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра. Голосів "за" — 261, і рішення прийнято, оголосив Стефанчук. Раді відправила у відставку главу уряду.

Перестановки в уряді — деталі

Зазначимо, Фокус писав про перестановки в уряді й про те, які міністерства скоротять, а які реорганізують. Джерела редакції розповіли, що скоротять Міністерство національної єдності, яке проіснувало всього лиш вісім місяців. Зміни торкнуться Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Замість одного відомства утворять два. Керівником Міністерства культури не залишиться чинний очільник Микола Точицький, розповіли співрозмовники медіа.

14 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував посаду прем'єра віцепрем'єрці Юлії Свириденко. Посадовиця подякувала за можливість очолити уряд. Тим часом нардепка Мар'яна Безугла опублікувала допис про Віталія Свириденко, брата віцепрем'єрки призовного віку, який чомусь опинився за межами України.

Нардеп Железняк опублікував список з можливими перестановками в уряді. Серед іншого, ідеться про те, що Шмигаль стане главою Міністерства оборони, першим віцепрем'єром — Михайло Федоров (глава Мінцифри), главою Міненергетики — Світлана Гринчук (була главою Міністерства охорони навколишнього середовища).

Нагадуємо, вдень 16 липня у Верховній Раді відбулась бійка нардепа Олексія Гончаренка з колегами: політик пояснив, які причини його вчинку.