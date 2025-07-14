"Брат Свириденко втік з України": Безугла розкритикувала кандидатку на посаду прем'єра

Народна депутатка "Слуг народу" Мар'яна Безугла висловила зауваження до віцепрем'єрки Юлії Свириденко, яка отримала пропозицію стати прем'єр-міністром України. Політикиня написала, що брат посадовиці, Віталій Свириденко, начебто виїхав за кордон, хоч і являється чоловіком призовного віку.

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Допис Безуглої з'явився вдень 14 липня, незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський озвучив можливу перестановку в уряді. Нардепка повідомила, що начебто брат Свириденко перебуває на навчанні за кордоном у Лондоні. Вона хотіла б отримати пояснення, як так сталось. Крім того, у неї є питання до родини міністра оборони, яка, згідно з її даними, живе у США.

У дописі Безуглої вказується, що Віталій Свириденко з осені 2021 року є керівником Чернігівської федерації кульової стрільби. На її думку, це особливо важливо з огляду на російське вторгнення. Політикиня наголосила, що не сприймає жодних виключень. Тому хоче отримати публічну відповідь, чому родич віцепрем'єрки, чоловік призовного віку, перебуває не в Україні.

"Чому рідний брат Юлії Свириденко, Віталій, виїхав вчитись до Лондона і не повернувся? Ви знаєте мою позицію, яка не приймає виключень. Для початку, хоча б мати сміливість прокоментувати, Юліє Анатоліївно?" — ідеться у дописі.

У наступному тексті, який з'явився на сторінці Безуглої, визнається, що посадовці не можуть відповідати за поведінку родичів. Родичі можуть вивезти з країни майно, або просто втекти. При цьому все ж хотілося почути публічну позицію чиновника, дотичного до цієї ситуації, написала нардепка.

"Питання в іншому — чи не боїться вона відповідати на незручні питання, адже далі "білим пальтом" залишитись не вийде, і зокрема від мене таких запитань буде дуже багато", — зауважила вона.

Заява Безуглої - інформація про Віталія Свириденка Фото: Скриншот Заява Безуглої - коментар щодо родичів чиновників Фото: Скриншот Заява Безуглої - фото з призначення Віталія Свириденка Фото: Скриншот

Заява Безуглої — деталі

Віталій Свириденко — український політик та громадський діяч, який у 2020 році став депутатом Чернігівської обласної ради, написали на порталі руху "Чесно". На порталі облради є список депутатів, але серед них немає цієї людини. Водночас, на сторінці зі звітами є звіт Віталія Свириденка за 2021 та 2022 роки, але за 2023 немає (але не усі депутати публікували ці документи).

Юлія Свириденко на сторінці Facebook не коментувала заяву Безуглої. Під останнім дописом віцепрем'єрки є коментар з питанням нардепки, але публічна відповідь відсутня.

Зазначимо, 23 червня нардепка Безугла опублікувала допис про музиканта Тополю, дім якого постраждав від удару РФ. Політикиня написала, що він начебто мобілізувався не по-справжньому і тепер лишився без квартири.

Нагадуємо, 8 липня Безугла розкритикувала фото ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яке він зробив у спортзалі.