"Бач, як буває": нардепка звинуватила Тополю, який залишився без квартири, у мобілізації задля піару

Народна депутатка Марʼяна Безугла розкритикувала співака Тараса Тополю після того, як його квартиру зруйнувала російська ракета в ніч на 23 червня під час масованого обстрілу Києва.

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У своєму Telegram-каналі політична діячка пригадала "мобілізацію для картинки" фронтмена гурту "Антитіла". "Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку… А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба — справжня війна", — написала Безугла.

Ба більше, депутатка, судячи з усього, знову заговорила про загиблого киянина Дмитра Ісаєнка.

"Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", — зазначила Безугла.

Після різких слів вона висловила співчуття усім, але додала, що найбільше співчуває загиблим за українську державність, зокрема у Бахмуті.

"Там гинули кращі, які не ховались. І їх могло би бути значно менше навіки в строю, якби менше було медійних підлиз до докторів філософії й російських м’ясників-професіоналів в генеральських погонах. Добре, що вціліли, бажаю вціліти усім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків", — написала політична діячка.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Зокрема, Безугла написала, що пам’ятає, як Тополя лобіював разом із Машовцем Остащенко (ексочільниця Медсил ЗСУ), а потім генерала Казмірчука.

"Прекрасно пам’ятаю. Мобілізований лобіював разом із заступником голови ОП "паркетного" генерала, який з 2014 року жодного разу не виїжджав із Києва на фронт. Жодного. Отакий VIP-мобілізований. Скільки загинуло поранених через Казмірчука? Скільки не доїхало до стабпунктів, бо Казмірчуку "пофіг" на військову ланку? Скільки загинуло з неякісними турнікетами чи ампутовано через неправильно накладені? Тополя пропихував цих чортів і мовчав про все інше", — написала депутатка.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Ба більше, Безугла поділилася самою піснею "Фортеця Бахмут" у своєму каналі.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Зокрема, політична діячка пригадала, як Тарас Тополя говорив про те, що повернеться на фронт після демобілізації, якщо головномандувач ЗСУ Сирський дасть такий наказ.

Наразі ні Тарас Тополя, ні його дружина Олена не відреагували публічно на слова Безуглої.

Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

Росіяни зруйнували житло Тараса та Олени Тополі

Внаслідок атаки ЗС РФ на Київ 23 червня у квартирі артистів Тараса та Олени Тополі залишилися стіни, проте вони також частково зруйновані.

"Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую… Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" — написав артист, показавши кадри руйнувань.

Росіяни зруйнували житло Тараса та Олени Тополі Фото: Тарас Тополя/Facebook

Мобілізація Тараса Тополі

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя та частина колективу "Антитіла" стали на захист України. Близько семи місяців вони перебували в Харківському напрямку як бойові медики у складі 130-го батальйону ТрО. Однак у 2023 році стало відомо, що їх відправили в резерв. Наразі Тополя займається благодійним фондом гурту і є речником Молодіжної Ради при президенті України.

Тарас Тополя казав, що насправді не має бажання добровільно повертатися на фронт, адже фронт — це про біль, кров, сльози тощо.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марʼяна Безугла заявила, що чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв начебто служить у Києві, а не на передовій.

Українці "рознесли" Безуглу за скандальну заяву про загиблого Дмитра Ісаєнка.

Крім того, Тарас Тополя розповідав, що Безугла просилася до нього в партію.