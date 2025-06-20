"Безугла просилася в мою партію": Тарас Тополя зробив несподівану заяву (відео)

37-річний лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя в бесіді з телеведучою Марічкою Падалко розставив усі крапки над "і" в питанні про свої політичні амбіції, які йому багаторазово приписували, а також висловив свою думку з приводу того, що українці не довіряють будь-якій владі.

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Запис інтерв'ю вже опубліковано на каналі Падалко.

На запитання ведучої про потенційну політичну кар'єру Тополя відповів:

"Починаючи, напевно, року з 2015-го, постійно спливають ці питання. Як бачиш, я не в політиці. Багато разів я відповідав, що я туди не збираюся. Але повторю вдесяте: будь-яка людина в цій країні, маючи певні ознаки, має право йти в політику. Будь-яка осудна людина. Тому що є люди неосудні, які мають психіатричні діагнози, а є люди осудні, які можуть піти в політику. Тому теоретично така можливість є, і, можливо, я нею коли-небудь скористаюся".

Артист також пояснив природу своїх конфліктів із нардепкою Мар'яною Безуглою. За його словами, колись вона просилася в його партію.

"Ну, у мене ж є своя партія "Тополя прийде — порядок наведе". Але ми їй відмовили, і вона почала розповідати про те, що я хочу в політику. До мене в партію просився "Василь Здоровий Смисл". Я не можу, щоб у моїй партії був і здоровий глузд, і Мар'яна Безугла. Тому ми вирішили їй відмовити, а здоровий глузд буде в моїй партії", — чи то жартома, чи то всерйоз сказав Тополя.

У бесіді він зачепив і феномен того, що українці не довіряють будь-якій владі, навіть тій, яку, як правило, обирають самі. Співак пояснив це менталітетом співгромадян.

"Ми звикли не довіряти тим, хто нами керує. Тому що українцями здебільшого керували ті, хто приносив нещастя і біль. Ми були під гнітом інших правителів. І ось це глибинне в нас сидить, що ми не довіряємо владі, у нас завжди "зрада", і, ба більше, на цьому чудово маніпулюють ті, хто хоче в якийсь момент цю владу взяти, або ті, хто не хоче її віддавати. І тому будь-яка чиста світла ідея в українській політиці за великим рахунком не приречена, але ризикує бути забрудненою, або тебе, як політичну фігуру, перетравить, як жовчю, сам народ. Це даність, це факт і це не те, чого варто боятися", — підкреслив Тарас.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, що дружина Анатолія Анатоліча висловилася про політичні амбіції Тараса Тополі.