"Безуглая просилась в мою партию": Тарас Тополя сделал неожиданное заявление (видео)

37-летний лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя в беседе с телеведущей Маричкой Падалко расставил все точки над "і" в вопросе о своих политических амбициях, которые ему многократно приписывали, а также выразил свое мнение по поводу того, что украинцы не доверяют любой власти.

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Запись интервью уже опубликована на канале Падалко.

На вопрос ведущей о потенциальной политической карьере Тополя ответил:

"Начиная, наверное, года с 2015-го, постоянно всплывают эти вопросы. Как видишь, я не в политике. Много раз я отвечал, что я туда не собираюсь. Но повторю в десятый раз: любой человек в этой стране, имея определенные признаки, имеет право идти в политику. Любой вменяемый человек. Потому что есть люди невменяемые, которые имеют психиатрические диагнозы, а есть люди вменяемые, которые могут пойти в политику. Поэтому теоретически такая возможность есть, и, возможно, я ею когда-нибудь воспользуюсь".

Артист также объяснил природу своих конфликтов с нардепом Марьяной Безуглой. По его словам, некогда она просилась в его партию.

"Ну, у меня же есть своя партия "Тополя прийде — порядок наведе". Но мы ей отказали, и она начала рассказывать о том, что я хочу в политику. Ко мне в партию просился "Василий Здравый Смысл". Я не могу, чтобы в моей партии был и здравый смысл, и Марьяна Безуглая. Поэтому мы решили ей отказать, а здравый смысл будет в моей партии", — то ли в шутку, то ли в серьез сказал Тополя.

В беседе он затронул и феномен того, что украинцы не доверяют любой власти, даже той, котору, как правило, выбирают сами. Певец объяснил это менталитетом сограждан.

"Мы привыкли не доверять тем, кто нами руководит. Потому что украинцами в основном руководили те, кто приносил несчастье и боль. Мы были под гнетом других правителей. И вот это глубинное в нас сидит, что мы не доверяем власти, у нас всегда "зрада", и, более того, на этом прекрасно манипулируют те, кто хочет в какой-то момент эту власть взять, или те, кто не хочет ее отдавать. И поэтому любая чистая светлая идея в украинской политике по большому счету не обречена, но рискует быть испачканной, или тебя как политическую фигуру, переварит, как желчью, сам народ. Это данность, это факт и это не то, чего стоит бояться", — подчеркнул Тарас.

Ранее Фокус писал, что:

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