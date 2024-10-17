Тарас Тополя рассказал, какую государственную должность занимает

Тарас Тополя объяснил, что должность, которую он занимает, для него это дополнительная социальная нагрузка.

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37-летний украинский музыкант, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассекретил, какую государственную должность занимает. Подробностями своих должностных задач артист поделился в подкасте Алины Шаманской "Розлучена&Розлючена".

Так, по словам Тополи должность спикера молодежного совета при Президенте Украины он занял около полутора лет назад, когда их вывели из боевого подразделения.

"Я в молодежном совете, одно из моих направлений это молодежное строительство. У меня не то, что мечта, навязчивая идея, сделать так, чтобы в Украине заработало законодательство о кооперативах, которое сейчас старое, еще с 90-х годов осталось. И чтобы в этом контексте была возможность молодым людям, которые имеют энергию, силу и желание, объединяться в кооперативы и строить себе совместно, то, что они хотят. Для меня это социальная нагрузка. Это еще одно направление в которое я ввязался и мы бежим. Я же до этого занимался общественной активностью. Я постоянно с "Антителами" в какой-то движухе. Я понял, что это может быть полезно. Это можно использовать, чтобы продвигать интересы молодежи", — пояснил артист.

Он также добавил, что сейчас в планах на 2025 год строительство молодежного комплекса в городе Львов, которое планируют отдать под социальное жилье для активной и инициативной молодежи. Как пояснил Тополя, планируют построить комплекс ориентировочно на 60 квартир, которые затем будут сдавать в аренду для молодежи по доступным рыночным ценам, таким образом цель ставить активное молодежное пространство.

"Государство и президент, окружение президента, министры, кто-то инициативно, прямо на самом деле уделяет внимание молодежному вопросу, кто-то, потому что это надо. Но тем не менее все понимают, что во времена войны, когда в стране ужасный демографический кризис, когда из страны выезжают много молодых людей, нужно проблему молодежи проговаривать и нужно ее решать", — пояснил артист.

Он добавил, что данный проект создан по инициативе молодежного совета и при поддержке и непосредственном содействии львовского городского головы. Реализовать его планируют за средства доноров европейского союза.

"Я верю, что там будет такой инкубатор, где будут молодые, активные люди из разных сфер. И они смогут у города напрямую взять в аренду, за адекватные средства, место для собственного развития, старта. Это будут небольшие квартиры, в которых они смогут жить, планировать и реализовывать себя. В будущем, я хочу, чтобы такая история была у нас и чтобы это происходило под эгидой молодежного совета. Если у меня будут силы и я буду жив, я буду двигать этот вопрос", — резюмировал певец.

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Тополя высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.

Кроме этого, Фокус писал, что лидер группы "Антитела" признался, что работает на ГУР.