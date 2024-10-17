Тарас Тополя розповів, яку державну посаду займає

Тарас Тополя пояснив, що посада, яку він займає, для нього це додаткове соціальне навантаження.

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37-річний український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розсекретив, яку державну посаду займає. Подробицями своїх посадових завдань артист поділився в подкасті Аліни Шаманської "Розлучена&Розлючена".

Так, за словами Тополі посаду речника молодіжної ради при Президентові України він обійняв близько півтора року тому, коли їх вивели з бойового підрозділу.

"Я в молодіжній раді, один з моїх напрямків це молодіжне будівництво. В мене не те, що мрія, нав’язлива ідея, зробити так, щоб в Україні запрацювало законодавство щодо кооперативів, яке зараз старе, ще з 90-х років залишилось. І щоб в цьому контексті була змога молодим людям, які мають енергію, силу і бажання, об’єднуватися в кооперативи і будувати собі спільно, те, що вони хочуть. Для мене це соціальне навантаження. Це ще один напрям в який я ув’язався і ми біжимо. Я ж до того займався громадською активністю. Я постійно з "Антитілами" в якійсь двіжусі. Я зрозумів, що це може бути корисно. Це можна використовувати, щоб просувати інтереси молоді", — пояснив артист.

Він також додав, що нині в планах на 2025 рік будівництво молодіжного комплексу в місті Львів, яке планують віддати під соціальне житло для активної та ініціативної молоді. Як пояснив Тополя, планують збудувати комплекс орієнтовно на 60 квартир, які потім будуть здавати в оренду для молоді за доступними ринковими цінами, таким чином мета ставити активний молодіжний простір.

"Держава і президент, оточення президента, міністри, хтось ініціативно, прямо насправді приділяє увагу молодіжному питанню, хтось, бо це треба. Але менше з тим всі розуміють, що в часи війни, коли в країні жахлива демографічна криза, коли з країни виїжджають багато молодих людей, потрібно проблему молоді проговорювати і потрібно її вирішувати", — пояснив артист.

Він додав, що даний проєкт створений за ініціативи молодіжної ради та за підтримки і безпосереднього сприяння львівського міського голови. Реалізувати його планують за кошти донорів європейського союзу.

"Я вірю, що там буде такий інкубатор, де будуть молоді, активні люди з різних сфер. І вони матимуть змогу у міста напряму взяти в оренду, за адекватні кошти, місце для власного розвитку, старту. Це будуть невеликі квартири, в яких вони зможуть жити, планувати і реалізовувати себе. В майбутньому, я хочу, щоб така історія була в нас і щоб це відбувалося під егідою молодіжної ради. Якщо в мене будуть сили і я буду живий, я буду рухати це питання", — резюмував співак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Тополя висловився про Аллу Пугачову та Максима Галкіна.

Крім цього, Фокус писав, що лідер гурту "Антитіла" зізнався, що працює на ГУР.