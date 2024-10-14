"Пусть пробует": жена Анатолича высказалась о политических амбициях Тараса Тополи (видео)

Юла Яцечко призналась, что в свое время Тарас Тополя предлагал ей сотрудничать, но она ему отказала, о чем сегодня жалеет.

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Жена известного ведущего Анатолия Анатолича, топпиарщица Юла Яцечко отреагировала на слухи, что лидер группы "Антитела" Тарас Тополя хочет сменить музыкальную карьеру на политическую. Свое видение она высказала в интервью на канале OBOZ.LIFE.

Так, по ее мнению, каждый человек сам решает в каком направлении ему двигаться, поэтому если Тарас Тополя примет такое решение и захочет пойти в политику, это будет его решение, но он должен понимать, что за собой он поведет ту аудиторию, которая много лет с ним.

00:04:34 — Об артистах, которые идут в политику

"Хочу сказать то, что каждый артист хочет расти. Каждый выбирает свой путь. Будет ли он успешным или нет, это его дорога. Когда-то Тарас Тополя хотел со мной работать и я ему отказала. И я сожалею. Я бы с ним работала. И я считаю, что его песня "Фортеця Бахмут" очень сильная. Если Тарас берет на себя ответственность за то, что он ведет свою аудиторию и знает куда, то я думаю, что пусть пробует. Далее, все равно у нас сейчас все решает народ. И быть кому на каком месте тоже решает народ", — резюмировала пиарщица.

Так, информация о политических амбициях лидера группы "Антитела" разлетелась после интервью издания 24tv. Тогда отвечая на вопрос о намерениях пойти в политику, Тополя сказал: "Я обязательно пойду в политику. Придется пожертвовать карьерой, чтобы менять страну к лучшему". Слова оказались вырваны из контекста и на самом деле фраза звучала так: "Если я почувствую, что у меня есть силы, у моей команды, у моих единомышленников есть силы и желание, чтобы реализовать хорошие дела, используя политику, я туда пойду обязательно, но при этом придется завершить музыкальную карьеру, потому что сидеть на двух стульях, как показывает практика, — не работает".

Однако информация о политических намерениях Тараса так быстро разлетелась в сети, что даже политический деятель Марьяна Безуглая решила посоветовать Тополе "не участвовать в интригах". Сам же Тополя также отреагировал на мгновенную реакцию общества и заявил, что он и группа "Антитела" не собираются в политику, по крайней мере сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы "Антитела" признался, что работает на ГУР.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.