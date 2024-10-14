"Нехай пробує": дружина Анатоліча висловилася про політичні амбіції Тараса Тополі (відео)

Юла Яцечко зізналася, що свого часу Тарас Тополя пропонував їй співпрацювати, але вона йому відмовила, про що сьогодні шкодує.

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Дружина відомого ведучого Анатолія Анатоліча, топпіарниця Юла Яцечко відреагувала на чутки, що лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя хоче змінити музичну кар’єру на політичну. Своє бачення вона висловила в інтервʼю на каналі OBOZ.LIFE.

Так, на її думку, кожна людина сама вирішує в якому напрямку їй рухатися, тому якщо Тарас Тополя прийме таке рішення і захоче піти в політику, це буде його рішення, але він повинен розуміти, що за собою він поведе ту аудиторію, яка багато років із ним.

00:04:34 - Про артистів, які йдуть в політику

"Хочу сказати те, що кожен артист хоче рости. Кожен вибирає свій шлях. Чи буде він успішним, чи ні, це його дорога. Колись Тарас Тополя хотів зі мною працювати і я йому відмовила. І я жалкую. Я б з ним працювала. І я вважаю, що його пісня "Фортеця Бахмут" дуже сильна. Якщо Тарас бере на себе відповідальність за те, що він веде свою аудиторію і знає куди, то я думаю, що нехай пробує. Далі, все одно у нас зараз все вирішує народ. І бути кому на якому місці теж вирішує народ", — резюмувала піарниця.

Так, інформація про політичні амбіції лідера гурту "Антитіла" розлетілася після інтерв’ю видання 24tv. Тоді відповідаючи на питання про наміри піти в політику, Тополя сказав: "Я обов'язково піду в політику. Доведеться пожертвувати кар'єрою, щоб змінювати країну на краще". Слова виявилися вирвані з контексту і насправді фраза звучала так: "Якщо я відчую, що в мене є сили, в моєї команди, в моїх однодумців є сили та бажання, щоб реалізувати хороші справи, використовуючи політику, я туди піду обов'язково, але водночас доведеться завершити музичну кар'єру, бо сидіти на двох стільцях, як показує практика, — не працює".

Однак інформація про політичні наміри Тараса так швидко розлетілася в мережі, що навіть політична діячка Мар'яна Безугла вирішила порадити Тополі "не долучатися до інтриг". Сам же Тополя також відреагував на миттєву реакцію суспільства і заявив, що він та гурт "Антитіла" не збираються в політику, принаймні зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту "Антитіла" зізнався, що працює на ГУР.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя висловився про Аллу Пугачову та Максима Галкіна.