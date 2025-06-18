"Косил от армии": Безуглая назвала гибель мужчины под завалами дома в Киеве "кармой"

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая высказалась о погибшем во время атаки на Киев 17 июня Дмитрии Исаенко, спасения которого весь день ждали у завалов дома его родители. Парламентарий обвинила мужчину в уклонении от военной службы.

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В посте в своем аккаунте в Telegram нардеп опубликовала ссылку на материал о погибшем Дмитрии Исаенко. В нем говорится о том, что 31-летний киевлянин был студентом первого курса магистратуры Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

Нардеп Безуглая заявила, что погибший под завалами дома в Киеве Дмитрий Исаенко "косил от армии" Фото: скриншот

"Косил от армии, но "карма", — написала Безуглая.

Через несколько минут в новых сообщениях нардеп выразила соболезнования родным и близким погибшего и объяснила, что она "на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют".

"Они гибнут каждый день, в том числе из-за глупых решений, но — тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию, но…" — написала Безуглая.

Депутат объяснила, что имела в виду, когда заявляла о "карме".

"Смотрите, наша "карма" — это победа. Но победу надо делать, а не ждать, что кто-то старший принесет ее тебе. Иначе "кармой" станет смерть — социальная и физическая. Всех. Те, кто останутся, просто станут российскими зомби", — написала нардеп.

Она добавила, что Украине необходим "новый общественный договор" и четкие сроки службы.

"Выйдите на улицы и посмотрите, сколько там здоровых тридцатилетних мужчин. И кто воюет уже четвертый год?" — спросила Безуглая.

Также она заявила, что, по ее мнению, нужно ввести мобилизацию женщин на оборонные предприятия и тыловые должности.

Безуглая объяснила, почему назвала "кармой" гибель 31-летнего киевлянина во время российского обстрела Фото: скриншот

Что известно о Дмитрии Исаенко

В университете рассказали, что Дмитрий Константинович Исаенко учился на факультете физического воспитания, спорта и здоровья по специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)". Его родители ждали известия о сыне возле разрушенной многоэтажки в Соломенском районе столицы.

"Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Тот, чьи родители стояли у руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили… Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды… Но чуда не произошло", — говорится в сообщении на Facebook-странице вуза.

Убитый россиянами во время обстрела Киева Дмитрий Исаенко учился на 1-м курсе магистратуры Фото: УДУ імені Михайла Драгоманова

В УГУ имени Михаила Драгоманова добавили, что 31-летний Дмитрий был светлым и добрым человеком, и выразили соболезнования родным и близким.

"Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком… Он жил, учился, верил в жизнь — пока его не забрала война", — сказали в университете.

Атака на Киев 17 июня унесла жизни по меньшей мере 15 человек

Вечером 17 июня журналисты сообщили, что в Киеве из-под завалов деблокировали тело мужчины, родители которого ждали его спасения возле разрушенного россиянами дома целый день.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 в Канаде 17 июня рассказал о последствиях массированного удара РФ по Киеву. По его словам, попадание и падение обломков в столице было зафиксировано в около 30 местах. На вечер 17 июня было известно о 131 раненом человеке и 15 погибших, среди которых был гражданин Соединенных Штатов Америки.

Напомним, 16 июня народный депутат Марьяна Безуглая предположила, кого в Украине в случае отставки правительства могут избрать премьером. По ее мнению, следующим премьер-министром может стать первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.