Среди погибших гражданин США: Зеленский озвучил последствия массированного удара РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 в Канаде 17 июня рассказал о комбинированной атаке на Украину, которую оккупанты осуществили ночью. Он отметил, что только во время ударов по Киеву было зафиксировано около 30 мест попадания ракет и падения обломков.

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Зеленский назвал массированный обстрел в ночь на 17 июня одной из крупнейших комбинированных атак россиян с начала полномасштабного вторжения. В официальном Telegram-канале президента Украины опубликовано заявление из его выступления на саммите G7, во время которого он подчеркнул, что целями оккупантов были обычные гражданские люди.

Он рассказал, что россияне атаковали украинские места 440 дронами, преимущественно типа "Шахед", и 32 ракетами различных типов. Использовали в том числе и баллистические ракеты и боеприпасы с кассетными боеголовками.

"Одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал", — отметил президент.

По его словами, ракеты и падение обломков повредили 150 жилых домов только в столице. По состоянию на вечер 17 июня было известно о 131 раненом человеке и 15 погибших. Также Зеленский отметил, что среди погибших был гражданин Соединенных Штатов Америки.

Президент напомнил западным партнерам, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны для перехвата вражеских ракет и беспилотников.

"Системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено — в значительной степени благодаря поддержке ваших стран. Это вопрос жизни и смерти", — сказал Зеленский.

Удары по Киеву 17 июня: детали

Ночью 17 июня ВС РФ комбинированно атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Под основной удар попал Киев. Также от российского обстрела пострадали Одесса и Запорожье.

Во время массированной атаки ВС РФ по Киеву пострадали Соломенский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Подольский и Оболонский районы. В Соломенском районе россияне разрушили ракетой подъезд многоэтажного жилого дома.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что после ночной атаки в Киеве нашли фрагменты кассетных боеприпасов.