Серед загиблих громадянин США: Зеленський озвучив наслідки масованого удару РФ по Києву

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G7 в Канаді 17 червня розповів про комбіновану атаку на Україну, яку окупанти здійснили вночі. Він зазначив, що лише під час ударів по Києву було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет і падіння уламків.

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Зеленський назвав масований обстріл в ніч на 17 червня однією з найбільших комбінованих атак росіян з початку повномасштабного вторгнення. В офіційному Telegram-каналі президента України опубліковано заяви з його виступу на саміті G7, під час якого він наголосив, що цілями окупантів були звичайні цивільні люди.

Він розповів, що росіяни атакували українські місця 440 дронами, переважно типу "Шахед", і 32 ракетами різних типів. Використали зокрема й балістичні ракети та боєприпаси з касетними боєголовками.

"Одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу", — зазначив президент.

За його словами, ракети та падіння уламків пошкодили 150 житлових будинків лише в столиці. Станом на вечір 17 червня було відомо про 131 поранену людину і 15 загиблих. Також Зеленський зазначив, що серед загиблих був громадянин Сполучених Штатів Америки.

Президент нагадав західним партнерам, що Україна потребує систем протиповітряної оборони для перехоплення ворожих ракет і безпілотників.

"Системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена — значною мірою завдяки підтримці ваших країн. Це питання життя і смерті", — сказав Зеленський.

Удари по Києву 17 червня: деталі

Вночі 17 червня ЗС РФ комбіновано атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Під основний удар потрапив Київ. Також від російського обстрілу постраждали Одеса та Запоріжжя.

Під час масованої атаки ЗС РФ по Києву постраждали Соломʼянський, Святошинський, Дарницький, Дніпровський, Подільський та Оболонський райони. У Солом'янському районі росіяни зруйнували ракетою під'їзд багатоповерхового житлового будинку.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після нічної атаки у Києві знайшли фрагменти касетних боєприпасів.