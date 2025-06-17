Масована атака ЗС РФ по Києву: під ударом опинилися кілька районів, що відомо про наслідки (фото, відео)

Упродовж ночі 17 червня росіяни масовано атакували українську столицю "Шахедами" та ракетами різних типів: внаслідок атаки відомо про постраждалих та ушкодження житлових будинків і навчальних закладів у столиці. По місту здійнялися пожежі, ЗМІ повідомили про знищення під'їзду житлового будинку в одному з районів.

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Під час нічної атаки постраждали щонайменше 12 локацій у низці районів столиці, зокрема Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському. Кількість постраждалих зросла до щонайменше 15. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки російського обстрілу.

Близько 04:30 години міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві внаслідок атаки здійнялася пожежа на верхніх поверха житлового будинку, розташованого у Шевченківському районі.

"У Дніпровському районі є постраждалий", — зазначив мер.

Голова КМВА Тимур Ткаченко також уточнив наслідки російської атаки по столиці. За його даними, кількість постраждалих зросла до 15:

Дарницький район: пошкодження дитячого садочка, зафіксовано удар по промисловій території;

В Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок;

Житловий будинок і навчальна установа постраждали від атаки в Соломʼянському районі;

Також у Дарницькому районі — пошкодження нежитлових будівель.

Також журналіст Андрій Смолій оприлюднив кадри наслідків російської атаки по Києву.

"Київ. Пекло. Росіяни розбомбили житловий будинок", — зазначив він.

В.о. ректорки вишу Ксенія Семенова також повідомила у коментарі "Суспільному", що у столиці під час атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Атака по Київщині: що відомо про наслідки

Також під час нічної атаки постраждала Київщина. В обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження зокрема житлових будинків внаслідок обстрілу.

У Вишгородському районі відомо щонайменше про одну постраждалу — жінку 1970 року народження, зазначили у відомстві.

Інші наслідки масованої російської атаки встановлюються. Оперативні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, уночі 17 червня росіяни масовано атакували Київ "Шахедами", внаслідок чого у місті фіксували перебої з електропостачанням.

Також уночі 17 червня ЗС РФ комбіновано атакували Україну крилатими ракетами різних типів та дронами: під ударом зокрема опинилася столиця, де пролунали потужні вибухи.