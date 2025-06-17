ЗС РФ комбіновано атакували Україну "Шахедами", "Калібрами" та ракетами X-101: під ударом опинився Київ

Росіяни уночі 17 червня масовано атакували Україну ударними дронами типу "Шахед" та аеробалістичними ракетами типу "Кинджал", після чого вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" та ракетами типу Х-101 з бортів стратегічної авіації. Під комбінованим ударом опинився Київ.

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Масовано російська атака по Україні почалася близько опівночі: спершу під ударом опинився Київ, який упродовж кількох годин ЗС РФ атакували "Шахедами". Згодом росіяни вдарили по Україні ракетами різних типів. Фокус зібрав інформацію щодо комбінованого обстрілу.

Повітряну тривогу по всій Україні було оголошено близько 01:30 години: Повітряні сили України попередили про зліт літака МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Також моніторингові канали повідомили про пуски Росією крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Близько 02:00 години Повітряні сили України попередили про рух швидкісної цілі з південної частини країни у напрямку Дніпра.

Скріншот | попередження про рух ракет

Близько 02:30 Повітряні сили України попередили про рух швидкісних цілей у напрямку столиці. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів Міг-31К, пролунали вибухи в Київській області.

Масована російська атака продовжилася після 03:00 години: моніторингові канали повідомили про входження у повітряний простір України крилатих ракет типу X-101 з бортів стратегічної авіації.

Окрім того, Повітряні сили України попередили про рух крилатих ракет (ймовірно, типу "Калібр" з акваторії Чорного моря) на півдні, що рухалися у північно-західному напрямку.

Близько 03:30 години вибухи прогриміли у Чернігові — перед цим Повітряні сили попередили про рух кількох ракет у напрямку міста.

Також росіяни продовжили атаку на Київ: нову групу "Шахедів" зафіксували Повітряні сили у напрямку столиці.

Невдовзі моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що крилаті ракети рухаються у напрямку Києва.

Через кілька хвилин у Києві прогриміли вибухи.

Повітряні сили України попередили, що крилаті ракети рухаються з південного та східного напрямків на столицю.

Близько 03:50 кореспондент Фокусу повідомив про повторні потужні вибухи у Києві.

Близько 03:53 моніторингові канали повідомили про дорозвідку повітряного простору на присутність крилатих ракет.

Повітряна тривога по Україні на момент публікації триває — у небі фіксують рух ударних БпЛА.

Нагадаємо, уночі 17 червня росіяни також масовано атакували Київ "Шахедами", внаслідок чого у столиці здійнялися пожежі та виникли перебої з електроенергією.

Також 16 червня у виданні "Телеграф" розповіли, що киян виганяють з укриттів під час повітряної тривоги, посилаючись на "приватну власність".