"Все они — сателлиты": Безуглая рассказала, кого в случае отставки правительства могут избрать премьером

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предположила, что в случае отставки Дениса Шмыгаля следующим премьер-министром Украины может стать Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины.

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В своем Telegram-канале Марьяна Безуглая написала, что считает лучшим кандидатом на должность премьера Михаила Федорова — ныне вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации. Однако, по ее словам, Федорова якобы может "не пропустить" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Но Андрей Борисович его не пропустит и вообще имеет на Михаила большую аллергию. Аллергия — это плохо, прежде всего, для Михаила. Президент прямо против своей правой руки, то есть Андрея Борисовича, не пойдет", — написала Безуглая.

Наиболее вероятной кандидатурой нардеп считает Юлию Свириденко, которую она называет "воспитанницей Ермака". В то же время Безуглая считает, что первый вице-премьер-министр является "не коррупционной, технократической и довольно этичной", и отмечает ее профессиональные способности.

"Не все люди, которых лоббирует глава ОП, обязательно ч*рти, и это тоже надо понимать и не перегибать палку — он привел много достойных", — отметила депутат.

При этом, по мнению Безуглой, все связанные с руководителем Офиса президента чиновники "не субъектные" и являются "сателлитами".

"Все они — сателлиты. И это не про быть сателлитами президента", — написала нардеп.

По мнению Безуглой, следующим премьер-министром могут избрать первого вице-премьер-министра Свириденко Фото: скриншот

Отставку правительства Шмыгаля инициировал Разумков

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков вместе с возглавляемым им межфракционным объединением "Умная политика" инициировал отставку правительства Дениса Шмыгаля 13 июня. Он заявил, что Кабмин провалил работу по всем направлениям, в частности не смог решить проблемы дефицита бюджета, нехватки средств на армию и выплаты защитникам и падения экономики страны. Разумков также призвал Шмыгаля уйти в отставку по собственному желанию, чтобы сэкономить время на подготовку документов.

Напомним, 11 июня нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский якобы запрещал строить фортификации в Днепропетровской области на границе с Донецкой областью.