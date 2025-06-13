Это будет "спасительное решение" для Украины: нардеп инициирует отставку правительства Шмыгаля

Украинский политик Дмитрий Разумков вместе с межфракционным объединением "Умная политика", которое он возглавляет, инициируют процесс отставки правительства.

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Кабмин провалил свою работу по всем направлениям: дефицит бюджета, нехватка денег на армию, угроза выплат защитникам второй год подряд, написал Разумков в своем Telegram.

По его мнению, из-за бездействия правительства Украина потеряла экономический безвиз, экономика страны — минимум 3,5 млрд евро в год.

Также нардеп указал на падение промышленного производства. По его словам, сегодня это минус 6,1%.

А рост тарифов и налогов привели к закрытию ФОПов и потере рабочих мест.

"Это шаг, который без преувеличения будет спасительным для нашего государства", — заявил Разумков.

Он считает, "если дальше эти невежды будут работать в Кабмине", то Украина может потерять то, что защищают защитники на фронте.

Также политик призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля самостоятельно уйти в отставку, чтобы сэкономить время, которое нужно потратить на подготовку документов для отставки.

"Это было бы хоть какое-то ответственное решение после всего, до чего его команда довела страну", — заявил Разумков.

По мнению Разумкова, Кабмин провалил свою работу Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Политик убежден, что из-за бездействия правительства Украина потеряла экономический безвиз Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Кто такой Дмитрий Разумков

Напомним, в 2019 году Дмитрий Разумков был главой избирательного штаба Владимира Зеленского. В том же году был избран народным депутатом от партии "Слуга народа". С мая по ноябрь был председателем партии, позже на этом посту его заменил Александр Корниенко.

В течение 2019-2021 гг. был председателем Верховной Рады Украины. После отставки создал в парламенте межфракционное депутатское объединение "Умная политика".

После начала полномасштабного вторжения часто критиковал правительство, в частности относительно мобилизации.

Ранее мы сообщали, что жена Дениса Шмыгаля пользуется незадекларированной премиальной машиной. После расследования журналистов авто появилось в обновленной декларации главы правительства как "служебное авто".

Напомним, половина нардепов имеют просроченные штрафы за нарушение ПДД. В статусе должников находятся 210 из 399 парламентариев.