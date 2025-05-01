Range Rover жены: Шмыгаль исправил декларацию после расследования журналистов, — Кабмин

Жена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Екатерина Шмыгаль, разъезжала по Украине в служебном автомобиле Range Rover, который принадлежит автопарку ее компании. После заявлений расследователей авто появилось в обновленной декларации главы правительства, хотя НАПК ранее объяснило, что это не обязательно.

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О скандале со Шмыгалем и о внесении Range Rover в декларацию написало информационное агентство Interfax-Украина.

Агентство сообщило, что получило ответ на запрос в Кабинет Министров относительно элитного авто, которое обнаружили расследователи. В документе указано, что Екатерина Шмыгаль использовала Range Rover Sport, который является служебным автомобилем и не был внесен в электронную декларацию главы правительства. Жене премьере передали право на пользование авто, как директору компании ЧП "КАДиС УА", пояснили чиновники. Отмечается, что речь идет именно о служебной машине, поэтому она и не вносилась в ежегодную электронную декларацию. Впрочем теперь, после расследования, чиновник обновил данные и внес соответствующие коррективы.

"Учитывая внимание общественности к этому вопросу, премьер-министр в разрешенные сроки внес уточнения в декларацию, отметив право на пользование вышеупомянутым автомобилем женой Екатериной Шмыгаль", — привело агентство фрагмент ответа на запрос.

Кроме того, Кабмин уточнил, что НАПК ранее разъясняло, что служебный автомобиль не нужно вносить в декларацию, поскольку он принадлежит не человеку, а касается должности, которую он занимает. Как выяснилось, Шмыгаль получил официальное письмо с такими объяснениями, и в соответствии с этим и действовал.

"[Декларирование] сделано для того, чтобы избежать спекуляций и обеспечить максимальную прозрачность. Позиция премьер-министра всегда была и остается неизменной: действовать четко в рамках правового поля", — говорится в пояснении Кабмина.

На портале НАПК можно отыскать электронную декларацию Дениса Шмыгаля, датированную 30 апреля. В ней действительно появилась новая позиция в разделе "Транспортные средства". Видим, что министр задекларировал Range Rover Sport 2022 г. в., для которого указан тип права пользования — "служебное авто".

Скандал со Шмыгалем — электронная декларация за 30 апреля 2025 года Фото: Скриншот

Скандал со Шмыгалем — детали

Отметим, 29 апреля Фокус писал о скандале со Шмыгалем, связанном с автомобилем. Проект "Слідство.Інфо" опубликовал расследование относительно Range Rover Sport 2022 г.в., на котором ездит Екатерина Шмыгаль. Они объяснили, что женщина ранее была владелицей авто этой марки, но 2016 г.в. Затем этот автомобиль продали, а вместо него появился новый. При этом в электронной декларации премьера не упоминалось это транспортное средство. На канале проекта появилось видео с ходом расследования, в названии которого предполагали наличие чего-то, что "скрывает семья Шмыгаль".

Напоминаем, 30 апреля в медиа рассказали о скандале с народным депутатом, который имеет пять квартир, но жалуется на нехватку денег на жизнь в Киеве.