Жена Шмыгаля пользуется незадекларированной премиальной машиной, — расследование (видео)

Жена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Екатерина приобрела Range Rover Sport, зарегистрировав машину на новосозданную фирму. Как обнаружили журналисты, она может пользоваться транспортным средством в личных целях, что предусматривает декларирование имущества. Впрочем, в декларации Шмыгаля машины нет.

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Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо" за 28 апреля.

Журналисты нашли незадекларированную машину в семье премьера Шмыгаля

Согласно декларации Дениса Шмыгаля, в феврале 2024 года его жена создала частное предприятие "КАДіС УА", которое должно заниматься гостиничным бизнесом и сдавать имущество в аренду. А через полтора месяца после создания фирмы на нее был зарегистрирован автомобиль Range Rover Sport 2022 года, что обнаружили журналисты.

Незадолго до покупки этой машины на "КАДиС УА" Екатерина Шмыгаль продала свое авто Range Rover Sport 2016 года. А в апреле на ее фирме появилась новая машина — Range Rover Sport 2022 года. Журналисты даже нашли архивное объявление с продажей авто — за нее просили 84 500 долларов США (около 3,5 млн грн).

"КАДіС УА" есть в декларации Шмыгаля, но записанная на нее машина — нет. Согласно декларации премьера, другого авто у супругов нет.

Декларация Дениса Шмыгаля Фото: скріншот

Более того, журналисты "Слідства.Інфо" обнаружили, что в прошлом году этот Range Rover Sport трижды превышал скорость. Это происходило возле дома Шмыгаля во Львове. Последнее из этих нарушений зафиксировано 29 июня 2024 года.

В частности, машину замечали припаркованной во дворе дома политика.

"Так что "рабочая" машина вполне может использоваться в личных целях", — пишут журналисты.

Аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб отметила, что Екатерина Шмыгаль должна была бы задекларировать Range Rover Sport.

"Недекларирование в этом случае выглядит довольно странным, поскольку мы знаем, что владелица этого юридического лица имела перед тем машину такой же марки, только несколькими годами выпуска ранее. То есть выглядит так, что она купила более новую машину, которую может использовать не только в предпринимательской деятельности, но и в частных целях. Поэтому она должна была бы показать ее в декларации", — отметила Волкотруб.

По мнению аналитика, НАПК должно провести проверку декларации Шмыгаля.

Семья премьера на запросы журналистов не ответила.

Что известно о жене Дениса Шмыгаля

До 2016 года Екатерина Шмыгаль была совладелицей фирмы "Каменецкая пекарня". Позже вторая леди Украины стала совладелицей львовского муниципального велопроката "Некстбайк Украина", но после публикаций в СМИ ее имя из перечня учредителей исчезло.

В сентябре 2021 года в интервью программе "Светская жизнь" жена Шмыгаля сказала: "Занимаюсь домом, чтобы все было хорошо у мужа в быту, в финансах".

Тем временем премьер-министр добавил, что у них есть небольшой семейный бизнес, однако не раскрыл деталей. Известно, что семья живет во Львове, где имеет дом и несколько земельных участков, согласно декларации.

Напомним, депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов в ежегодной декларации за 2024 год указал о месте работы его жены, гражданки России Евгении Каптеловой, однако не задекларировал недвижимость в РФ.

Также Фокус писал об увеличении декларирований в криптовалюте государственными служащими Украины. По сравнению с 2023 годом таких людей стало на 10% больше, а по сравнению с 2021 — на 220%.