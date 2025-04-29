Дружина Шмигаля користується незадекларованою преміальною автівкою, — розслідування (відео)

Дружина прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Катерина придбала Range Rover Sport, зареєструвавши автівку на новостворену фірму. Як виявили журналісти, вона може користуватися транспортним засобом в особистих цілях, що передбачає декларування майна. Втім, у декларації Шмигаля машини немає.

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Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" за 28 квітня.

Журналісти знайшли незадекларовану автівку в родині премʼєра Шмигаля

Відповідно до декларації Дениса Шмигаля, у лютому 2024 року його дружина створила приватне підприємство "КАДіС УА", яке має займатися готельним бізнесом та здавати майно в оренду. А через півтора місяця після створення фірми на неї було зареєстроване автівку Range Rover Sport 2022 року, що виявили журналісти.

Незадовго до купівлі цієї машини на "КАДіС УА" Катерина Шмигаль продала своє авто Range Rover Sport 2016 року. А у квітні на її фірмі з’явилася нова машина — Range Rover Sport 2022 року. Журналісти навіть знайшли архівне оголошення з продажем авто — за неї просили 84 500 доларів США (близько 3,5 млн грн).

"КАДіС УА" є в декларації Шмигаля, але записана на неї автівка — ні. Згідно з декларацією премʼєра, іншого авто в подружжя немає.

Декларація Дениса Шмигаля Фото: Скріншот

Ба більше, журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що минулого року цей Range Rover Sport тричі перевищував швидкість. Це відбувалося біля дому Шмигаля у Львові. Останнє з цих порушень зафіксовано 29 червня 2024 року.

Зокрема, машину помічали припаркованою на подвірʼї дому політика.

"Отже "робоча" автівка цілком може використовуватися у особистих цілях", — пишуть журналісти.

Аналітикиня Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб наголосила, що Катерина Шмигаль мала б задекларувати Range Rover Sport.

"Недекларування у цьому випадку виглядає доволі дивним, оскільки ми знаємо, що власниця цієї юридичної особи мала перед тим автівку такої ж самої марки, тільки кількома роками випуску раніше. Тобто виглядає так, що вона купила новішу автівку, яку може використовувати не лише в підприємницькій діяльності, але й у приватних цілях. Тому вона мала б показати її в декларації", — зазначила Волкотруб.

На думку аналітикині, НАЗК має провести перевірку декларації Шмигаля.

Родина премʼєра на запити журналістів не відповіла.

Що відомо про дружину Дениса Шмигаля

До 2016 року Катерина Шмигаль була співвласницею фірми "Кам’янецька пекарня". Пізніше друга леді України стала співвласницею львівського муніципального велопрокату "Некстбайк Україна", але після публікацій у ЗМІ її ім’я з переліку засновників зникло.

У вересні 2021 року в інтервʼю програмі "Світське життя" дружина Шмигаля сказала: "Займаюсь домом, щоб все було добре у чоловіка в побуті, в фінансах".

Тим часом премʼєр-міністр додав, що вони мають невеликий сімейний бізнес, проте не розкрив деталей. Відомо, що родина живе у Львові, де має будинок та кілька земельних ділянок, згідно з декларацією.

Нагадаємо, депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов у щорічній декларації за 2024 рік зазначив про місце роботи його дружини, громадянки Росії Євгенії Каптєлової, однак не задекларував нерухомість у РФ.

Також Фокус писав про збільшення декларувань у криптовалюті державними службовцями України. У порівнянні з 2023 роком таких людей стало на 10% більше, а порівняно з 2021 — на 220%.