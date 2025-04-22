Нардеп від "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації нерухомість в Москві, — розслідування

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов у щорічній декларації за 2024 рік зазначив про місце роботи його дружини, громадянки Росії Євгенії Каптєлової, однак не задекларував частку родини у московській нерухомості.

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Про це повідомляє проєкт Радіо Свободи "Схеми".

Як встановили журналісти "Схем", з грудня 2023 року Євгенія Каптєлова отримує зарплату в "Об’єднанні культурних центрів південно-західного адміністративного округу" Москви — це державна бюджетна установа культури Російської Федерації. За даними з пенсійного фонду, у грудні вона отримала 52 тисячі рублів (приблизно 21 тис. грн), а за дев’ять місяців 2024 року — понад 700 тисяч рублів (близько 300 тис. грн). Установа співпрацює з центром військової підготовки молоді "Воїн", створеним за дорученням Володимира Путіна.

Фото: radiosvoboda

У декларації Романа Каптєлова не згадується про московську нерухомість, хоча, за даними розслідування, третина квартири у Москві записана на його дружину та дітей. Журналісти "Схем" підрахували, що 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн гривень – тобто вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова і яку не декларує депутат, складає близько 6 мільйонів гривень.

Фото: radiosvoboda

У коментарі депутат заявив, що не приховував громадянство своєї дружини, а діти, за його словами, не мають українського громадянства, і він не має офіційного статусу їхнього батька. Водночас, відповідно до витягу з реєстру актів цивільного стану, Каптєлов залишається у шлюбі та офіційно визнаний батьком дітей.

Щодо московської нерухомості, нардеп стверджує, що йому нічого не відомо. Роман Каптєлов зазначив, що задекларував все своє майно та доходи дружини — але, за його словами, йшлося лише про українські доходи.

За інформацією журналістів, після публікації розслідування Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відкрили кримінальне провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації в декларацію.

Нагадаємо, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав доходи після звільнення з РНБО. Протягом року він отримував по 5 тис. грн на місяць.

Додамо, що син ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи подав декларацію за 2024 рік. Він має 9,9 млн гривень, 60 тисяч євро та 450 тисяч доларів готівкою, 3 авто та купив 5 будинків за рік.