Нардеп от "Слуги народа" Каптелов не указал в декларации недвижимость в Москве, — расследование

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов в ежегодной декларации за 2024 год указал о месте работы его жены, гражданки России Евгении Каптеловой, однако не задекларировал долю семьи в московской недвижимости.

Related video

Об этом сообщает проект Радио Свободы "Схемы".

Как установили журналисты "Схем", с декабря 2023 года Евгения Каптелова получает зарплату в "Объединении культурных центров юго-западного административного округа" Москвы — это государственное бюджетное учреждение культуры Российской Федерации. По данным из пенсионного фонда, в декабре она получила 52 тысячи рублей (примерно 21 тыс. грн), а за девять месяцев 2024 года — более 700 тысяч рублей (около 300 тыс. грн). Учреждение сотрудничает с центром военной подготовки молодежи "Воин", созданным по поручению Владимира Путина.

Фото: radiosvoboda

В декларации Романа Каптелова не упоминается о московской недвижимости, хотя, по данным расследования, треть квартиры в Москве записана на его жену и детей. Журналисты "Схем" подсчитали, что 100 квадратных метров такой недвижимости может стоить около 17,5 млн гривен — то есть стоимость той доли квартиры, которой владеют жена и дети Каптелова и которую не декларирует депутат, составляет около 6 миллионов гривен.

Фото: radiosvoboda

В комментарии депутат заявил, что не скрывал гражданство своей жены, а дети, по его словам, не имеют украинского гражданства, и он не имеет официального статуса их отца. В то же время, согласно выписке из реестра актов гражданского состояния, Каптелов остается в браке и официально признан отцом детей.

Относительно московской недвижимости, нардеп утверждает, что ему ничего не известно. Роман Каптелов отметил, что задекларировал все свое имущество и доходы жены — но, по его словам, речь шла только об украинских доходах.

По информации журналистов, после публикации расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой открыли уголовное производство относительно возможного внесения недостоверной информации в декларацию.

Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал доходы после увольнения из СНБО. В течение года он получал по 5 тыс. грн в месяц.

Добавим, что сын экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы подал декларацию за 2024 год. Он имеет 9,9 млн гривен, 60 тысяч евро и 450 тысяч долларов наличными, 3 авто и купил 5 домов за год.