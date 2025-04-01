Получал 5 тысяч: Данилов показал в декларации доходы после увольнения из СНБО

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в течение года получал по 5 тыс. грн в месяц, которые платила киевская энергетическая компания. Перед этим государство ему выплатило более 600 тыс. грн за выполнение обязанностей в течение трех месяцев. Доходы Данилова и его семьи отражены в электронной декларации на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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О доходах Алексея Данилова говорится в электронной декларации на портале НАПК.

Электронная декларация Данилова датирована 29 марта 2025 года. В декларации указано, что в 2024 году экс-чиновник получал деньги из двух источников — зарплата в СНБО и выплаты по договору с киевской компанией.

С января по март 2024 года тогдашний секретарь СНБО получил суммарную зарплату 608 тыс. грн (то есть по 202 тыс. грн в месяц). В конце марта его уволили с должности.

До конца 2024 года, как свидетельствует документ на портале НАПК, экс-секретарь СНБО получил суммарно 43 924 грн от ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" (за 9 месяцев). То есть, ориентировочно, речь шла о 4,8 тыс. грн в месяц. Средства выплачивались в соответствии с договором, говорится в декларации.

Дополнительные деньги, на которые жила семья 62-летнего экс-чиновника — это пенсия жены Людмилы: суммарно 80 тыс. грн за год, то есть 6,6 тыс. грн в месяц. Подсчеты показывают, что семья Данилова в 2024 году получала 11 тыс. грн — это деньги на проживание на целый месяц.

Алексей Данилов — декларация за 29 марта 2025 года Фото: Скриншот

Алексей Данилов — биография

Алексей Данилов — бывший секретарь СНБО Украины, который занимал эту должность с октября 2019 года по март 2024 года. Перед этим он возглавлял "Украинский фонд предпринимательства" (2012-19 гг.), а еще раньше работал в Луганской области — был главой облгосадминистрации, мэром Луганска, занимался политической деятельностью. После увольнения с должности секретаря Совбеза в медиа писали, что Зеленский планирует назначить Данилова на должность посла в Республике Молдова. При этом эксперты, которых опросил Фокус, объяснили, что причиной увольнения могло быть нецензурное высказывание о китайском дипломате. Назначение Данилова так и не состоялось, а послом в Молдове стал Паун Роговей, говорится в указе президента за февраль 2025 года.

Скандальное заявление Данилова прозвучало в середине марта 2024 года. Чиновник отреагировал на заявление специального представителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя. Ли Хуэй заявил, что позиция Китая — обязательное участие РФ в переговорах по завершению войны. Данилов в эфире телемарафона высказался нецензурно относительно предложения китайского дипломата, который как раз посетил европейские столицы и советовался по поводу войны.

Напоминаем, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский опубликовал электронную декларацию о доходах в 2024 году.