Назвал дипломата из Китая нецензурным словом: раскрыта вероятная причина увольнения Данилова

Эксперт Владимир Фесенко убежден, что "хамские и недопустимые высказывания" Алексея Данилова ударили по "титаническим усилиям" дипломатии в отношении Китая.

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26 марта президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его заменит экс-глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Эксперты в комментариях для Фокуса предположили, что стало причиной для такого решения.

Политолог Виктор Небоженко уверен, что Данилов — "случайный человек" во властной команде.

"На самом деле ничего удивительного в отставке Данилова нет — Офис президента давно искал ему замену. К тому же не следует выносить за скобки тот факт, что Данилов находился в достаточно остром, перманентном конфликте с главой ОП Андреем Ермаком. Думаю, этот фактор сыграл далеко не последнюю роль. Но, предполагаю, что Данилову найдут какую-то другую работу — где-то возле Кабмина. Они его ни в коем случае не выгонят на улицу", — отметил эксперт.

В то же время политолог Владимир Фесенко назвал увольнение Данилова "абсолютно закономерным, логичным и правильным решением".

"Претензии к работе Данилова накапливались достаточно давно — еще с периода до полномасштабного вторжения. Но, учитывая тот факт, что он — командный игрок, претензии к нему хоть и были, но не критические", — объяснил он.

По мнению эксперта, непосредственным поводом для увольнения стала "абсолютно нетерпимая ситуация" с последствиями для украинской дипломатии.

"Речь идет о том, что в одном из своих недавних интервью Алексей Данилов позволил себе хамские и недопустимые высказывания в нецензурной форме против китайского спецпредставителя, который недавно был на переговорах в Киеве", — пояснил Фесенко.

По его словам, эта ситуация стала "огромным ударом" по "титаническим усилиям" Зеленского и дипломатов. Украина вела "чрезвычайно деликатную форму диалога" с Китаем.

"И тут вдруг выходит Данилов и своим заявлением отбрасывает нас очень далеко назад в работе привлечения Китая к участию в глобальном саммите мира. С высокой долей вероятности именно это стало причиной увольнения Алексея Данилова", — подчеркнул политолог.

Что сказал Алексей Данилов о спецпредставителе Китая?

18 марта в Politico сообщили, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры по поводу войны в Украине, если на них не будут присутствовать представители из России. 19 марта по этому поводу в эфире телемарафона дал комментарий Алексей Данилов. Эмоционально говоря о позиции Украины в вопросе переговоров, он исказил фамилию специального представителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя.

"Что касается Ли Хуэя, я хочу всем напомнить: без нас никто нашу судьбу решать не будет. Мы не позволим никому, ни одной стране, без нас, без воли нашего народа что-то там решать. (...) Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х*е, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось, — ред.), что они должны это решать", — сказал в прямом эфире Данилов.

Комментарий Алексея Данилова (о Китае и Ли Хуэе — с 10:21)

Подробнее о кадровой перестановке читайте в материале "Литвиненко раз в десять сильнее Данилова": что означают кадровые перестановки в СНБО.

Напомним, сам Алексей Данилов уже прокомментировал свое увольнение с должности секретаря СНБО. Он назвал дни своей работы такими, за которые "не стыдно".

О мотивах увольнения Алексея Данилова уже высказался советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, произошла стандартная кадровая ротация, которая должна усилить команду.