Китай может бойкотировать мирные переговоры, если на них не будет РФ, — СМИ

По словам журналистов, Китай пытается переубедить Европу, чтобы она позволила представителям России сесть за стол будущих переговоров по войне в Украине. Мероприятие может пройти в Швейцарии.

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Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по завершению войны в Украине, если на них не будет представителей из РФ. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, глава КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в начале мая. Так, Пекин стремится восстановить испорченные отношения с Европой.

Издание пишет, что за поездкой Си Цзиньпина будут внимательно следить в Вашингтоне и Берлине. Более того, сам канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить КНР.

По словам журналистов, Китай пытается переубедить Европу, чтобы она позволила представителям России сесть за стол будущих переговоров по войне в Украине. Мероприятие может пройти в Швейцарии. Если РФ не будет представлена, то Пекин может бойкотировать встречу.

В материале говорится, с таким посланием совершил турне по Европе специальный посланник Китая Ли Хуэй. Официально министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ли пообещал поддержать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон.

Напомним, Пекин назвал несправедливой критику за помощь России. По словам китайского дипломата Ван Шитина, Пекин якобы не передает вооружение сторонам "конфликта". Он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин провел несколько разговоров по телефону с президентами России, Владимиром Путиным, и Украины, Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что 14 марта Китай и НАТО обсудили вторжение РФ. Совещание в Брюсселе состоялось после мирового тура представителя МИД Китая, который касался вторжения РФ в Украину. 14 марта состоялась встреча не дипломатов, а военных.