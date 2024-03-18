Китай може бойкотувати мирні переговори, якщо на них не буде РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, Китай намагається переконати Європу, щоб вона дозволила представникам Росії сісти за стіл майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Захід може відбутися у Швейцарії.

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Китай може бойкотувати майбутні мирні переговори щодо завершення війни в Україні, якщо на них не буде представників із РФ. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі на початку травня. Так, Пекін прагне відновити зіпсовані відносини з Європою.

Видання пише, що за поїздкою Сі Цзіньпіна уважно стежитимуть у Вашингтоні та Берліні. Ба більше, сам канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати КНР.

За словами журналістів, Китай намагається переконати Європу, щоб вона дозволила представникам Росії сісти за стіл майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Захід може відбутися у Швейцарії. Якщо РФ не буде представлена, то Пекін може бойкотувати зустріч.

У матеріалі йдеться, з таким посланням здійснив турне Європою спеціальний посланник Китаю Лі Хуей. Офіційно міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Лі пообіцяв підтримати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін.

Нагадаємо, Пекін назвав несправедливою критику за допомогу Росії. За словами китайського дипломата Ван Шитіна, Пекін нібито не передає озброєння сторонам "конфлікту". Він заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін провів кілька розмов телефоном із президентами Росії, Володимиром Путіним, та України, Володимиром Зеленським.

Також повідомлялося, що 14 березня Китай і НАТО обговорили вторгнення РФ. Нарада в Брюсселі відбулася після світового туру представника МЗС Китаю, який стосувався вторгнення РФ в Україну. 14 березня відбулася зустріч не дипломатів, а військових.