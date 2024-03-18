Просувають мирні переговори: Пекін назвав несправедливою критику за допомогу Росії

За словами китайського дипломата Ван Шітіна, Пекін нібито не передає озброєння сторонам "конфлікту".

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У Китаї заявили, що вони не здійснюють продаж летальної зброї учасникам збройних конфліктів, тому критика Пекіна за його допомогу Москві нібито є необґрунтованою. Про це заявив посол Китаю у Швейцарії Ван Шітін, передає видання Neue Zuercher Zeitung.

"Я вважаю цю критику Китаю невиправданою та дуже несправедливою. Із самого початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", — сказав він.

За його заявою, голова КНР Сі Цзіньпін провів кілька розмов телефоном із президентами Росії, Володимиром Путіним, та України, Володимиром Зеленським. Крім того, відбулися обговорення з президентом США, Джо Байденом, президентом Франції, Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини, Олафом Шольцем.

Він наголосив на зустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван І з російським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на конференції з безпеки в Мюнхені. У ході зустрічі Ван І підкреслив, що "Китай не здійснює продаж летальної зброї до регіонів конфліктів та учасників конфліктів".

"Китай активно просуває мирні переговори з самого початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що світ незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко", — сказав він.

Нагадаємо, що представник Китаю при ООН Ген Шуан під час засідання Ради безпеки 15 березня заявив, що Україна та РФ можуть розпочати мирні переговори, умови для яких готова надати Китайська народна республіка. У КНР упевнені, що конструктивно допоможуть проведенню переговорів.

А навесні 2023 року КНР оприлюднило свої пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Відповідно до цього плану Україна має погодитися на втрату територій, а після цього можна відновлювати дію міжнародних законів.