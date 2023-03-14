"Троянський кінь" для України: "мирний план" Китаю повністю узгоджено з РФ, – ЗМІ

На думку президента Йорктаунського інституту Сета Кропсі, США повинні відмовитися від ілюзії про певну "китайську карту" для стримування РФ, оскільки Пекін не має бажання висувати справжні мирні пропозиції та бути посередником у завершенні війни в Україні.

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Так званий "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні свідчить про повну координацію та взаємну підтримку Пекіна з Москвою. Про це пише засновник і президент Йорктаунського інституту Сет Кропсі у своїй колонці у виданні The Hill 12 березня.

"Китай вважає, що поточна війна сприяє його інтересам, тобто перемога Росії повністю відповідає стратегії Китаю", — заявив Кропсі.

За словами експерта, такого висновку можна дійти, проаналізувавши китайський "мирний план". Незважаючи на те, що в рамках ООН Китай зобов'язується поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, у Пекіні не займають жодної позиції щодо кордонів України та РФ.

Ключовим у цьому контексті є другий пункт "плану". У ньому йдеться, що Китай є противником "менталітету холодної війни", зокрема йдеться про розширення військових блоків і держави, які "переслідують свою безпеку за рахунок безпеки інших".

"Він не спрямований проти Росії, як може здатися при першому читанні. Він націлений на НАТО, перший військовий блок часів холодної війни, який з'явився більш ніж на шість років раніше від Варшавського договору", — зазначив експерт.

За словами Сета Кропсі, заявляючи, що "всі сторони мають підтримувати Росію та Україну", Китай буквально каже, що справи Євразії мають вирішуватись виключно самими євразійцями. Таким чином, Пекін демонструє повну підтримку Москви.

Кропсі впевнений, що з позиції Китаю виникають три наслідки.

По-перше, Китай може надати Росії військову допомогу у вигляді БПЛА та запчастин до техніки. За словами експерта, подібна допомога суттєво підтримає військово-промислову базу РФ.

По-друге, Пекін не хоче висувати справжні мирні пропозиції чи бути посередником у завершенні війни в Україні. Попри це США не повинні переслідувати ілюзію пошуку "китайської карти" для впливу на РФ.

По-третє, "мирний план" Китаю є "оливковою гілкою" для Європи тією ж мірою, якою він є заявою про підтримку РФ. Пекін подає сигнал ЄС у вигляді пропозиції відмовитись від неєвразійського впливу.

Нагадаємо, що 24 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю, зазначивши, що в ньому є пункти, які не підходять Україні, зокрема щодо територіальної цілісності.

Ще ми писали про те, що згідно з даними китайських військових експертів з Академії військових наук у Пекіні, російсько-українська війна закінчиться влітку 2023 року. Китайське дослідження показало, що Росія нібито здобуде гору над Україною.