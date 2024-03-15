Китай и НАТО обсудили вторжение РФ: о чем договорились чиновники

Совещание в Брюсселе состоялось после мирового тура представителя МИД Китая, который касался вторжения РФ в Украину. 14 марта состоялась встреча не дипломатов, а военных.

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Представители Китая и НАТО провели восьмой раунд переговоров между военными штабами КНР и Североатлантического альянса. С обеих сторон во встрече участвовали военные, которые по-разному оценили ситуацию на российско-украинской войне и глобальные угрозы безопасности. О деталях встречи 14 марта рассказали на портале Reuters.

В совещании военных штабов приняли участие два высокопоставленных чиновника из оборонных структур, рассказали журналисты Reuters. НАТО представлял директор Отдела общей безопасности, генерал-майор, Дачиан-Тибериу Шербан. Китай представлял заместитель директора Управления международного военного сотрудничества, генерал-майор, Яо Цинь. В итоге представители НАТО и КНР пришли к согласию, что и дальше будут сотрудничать.

"Обе стороны согласились с "ценностью продолжения взаимодействия", указывается в заявлении", — привели общую позицию сторон журналисты Reuters.

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Отдельные заявления представителей НАТО и КНР о результатах совещания несколько отличались.

В итоговом заявлении альянса говорили о проблемах безопасности региональные и мировые, особое внимание уделяя "незаконному вторжению России в Украину" и "безопасности в море". В свою очередь, китайские военные не упомянули о российско-украинской войне, зато говорили об "оборонном обмене" и о "вопросах, вызывающих общее беспокойство", — указано на Reuters.

Китай и война в Украине — детали

Отметим, после вторжения РФ в Украину Китай лишь частично присоединился к международным санкциям, наложенным мировым сообществом на страну-агрессора. Зато лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись визитами, которые состоялись в 2022 и 2023 гг. Весной 2023 года китайские политики представили собственный план мирного соглашения между РФ и Украиной. В китайском "плане", с одной стороны, призывают действовать в соответствии с международными соглашениями, с другой — предлагают согласиться с "территориальными реалиями".

Весной 2024 года представитель МИД Китая Ли Хуэй отправился в мировой тур, главной целью которого был вопрос российско-украинской войны. Во время тура он посетил 2 марта Москву, 8 марта — Киев (встретился с главой офиса президента Андреем Ермаком и главой МИД Дмитрием Кулебой). Также 5 марта встретился с представителями Европейского Союза.

Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что не исключает появление французских военных в Украине. После этого появился ряд заявлений президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников, в которых они напоминали Западу о возможности ядерного удара. Между тем во время встречи во Франции китайские чиновники сообщили, что готовы на сотрудничество для примирения в Украине.