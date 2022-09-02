Китайская система Union Pay прекращает работать с банками РФ: чем это грозит

Карты Union Pay больше нельзя оформлять за границей, чтобы расплачиваться через терминалы подсанкционных банков.

Китайская система ограничила работу в России своих карт, которые использовали для обхода санкций. Об этом пишет российское издание "РБК", ссылаясь на источники в банковской и платежной сфере.

Согласно их информации, UnionPay ограничила работу с банковскими организациями из России, которые попали под западные санкции. Компания запретила обслуживать в платежных терминалах (POS) российских банков свои карты, выпущенные в других странах. Другими словами, россияне больше не смогут оформлять карточки UnionPay за рубежом, чтобы распрачиваться ими в магазинах на территории России. Инсайдер утверждает: карты UnionPay перестали работать в России еще в апреле-мае.

Источник в крупном банке предположил, что платежная система ввела подобные ограничения, опасаясь вторичных санкций со стороны Запада. К примеру, США могут включить в санкционные списки организации, которые не попадают под юрисдикцию страны, если они оказывают любую помощь лицу, уже находящемуся под санкциями, в том числе оказывает услуги, продает товары или спонсирует деятельность.

РБК напоминает, что самые жесткие санкции США применяет к крупнейшим российским банкам-эквайерам: "Сбербанку", "ВТБ", "Альфа-банку и "Промсвязьбанку". По данным исследовательской компании Nilson Report, в 2021 году "Сбербанк" занял первое место по количеству транзакций во всей Европе: 27 млрд платежей на $281 млрд. "Газпромбанк" также находится под более мягкими секторальными санкциями, которые не предусматривают блокировку активов и операций.

Представители отрасли в комментарии "РБК" заявили, что запрет UnionPay не вызовет катастрофы, ведь ими пользуются не так много людей — в общем объеме эквайринга на их долю приходилось менее 1% платежей. Картами этой платежной системы пользовались в основном туристы из Китая, которые в последнее время посещают Россию гораздо реже. Если же магазинам необходимо обслуживать туристов, то они могут установить POS-терминалы банков, не подверженных санкциям. Впрочем, любые ограничения приводят к снижению объема операций.

Ранее самые популярные платежные системы Visa и MasterCard перестали работать в России в связи со вторжением в Украину. Карты российских банков перестали работать за границей, а картами, полученными в других странах, нельзя расплатиться в магазинах РФ.

Писали также, что в мае Visa заблокировала в РФ сервис для обхода санкций под названием Bankoff. С его помощью россияне пополняли свои банковские счета, оплачивая услуги криптовалютой Tether.