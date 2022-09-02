Китайська система Union Pay припиняє працювати з банками РФ: чим це загрожує

Карти Union Pay більше не можна оформлювати за кордоном, щоб розплачуватись через термінали підсанкційних банків.

Китайська система обмежила роботу в Росії своїх карток, які використовували для обходу санкцій. Про це пише російське видання "РБК", посилаючись на джерела в банківській та платіжній сфері.

За їхньою інформацією, UnionPay обмежила роботу з банківськими організаціями з Росії, які потрапили під західні санкції. Компанія заборонила обслуговувати в платіжних терміналах (POS) російських банків свої картки, випущені в інших країнах. Іншими словами, росіяни більше не зможуть оформляти картки UnionPay за кордоном, щоб розплачуватися ними в магазинах на території Росії. Інсайдер стверджує: карти UnionPay перестали працювати в Росії ще у квітні-травні.

Джерело у великому банку припустило, що платіжна система запровадила такі обмеження, побоюючись вторинних санкцій із боку Заходу. Наприклад, США можуть включити в списки санкцій організації, які не потрапляють під юрисдикцію країни, якщо вони надають будь-яку допомогу особі, яка вже перебуває під санкціями, зокрема надає послуги, продає товари або спонсорує діяльність.

"РБК" нагадує, що найжорсткіші санкції США застосовує до найбільших російських банків-еквайрів: "Сбербанку", "ВТБ", "Альфа-банку і "Промсвязьбанку". За даними дослідницької компанії Nilson Report, у 2021 році "Сбербанк" зайняв перше місце за кількістю транзакцій у всій Європі: 27 млрд платежів на $281 млрд. "Газпромбанк" також перебуває під м'якшими секторальними санкціями, які не передбачають блокування активів та операцій.

Представники галузі в коментарі "РБК" заявили, що заборона UnionPay не спричинить катастрофи, адже ними користується не так багато людей — у загальному обсязі еквайрингу на їхню частку припадало менш як 1% платежів. Картами цієї платіжної системи користувалися переважно туристи з Китаю, які останнім часом відвідують Росію набагато рідше. Якщо ж магазинам необхідно обслуговувати туристів, то вони можуть встановити POS-термінали банків, які не підпадають під санкції. Втім, будь-які обмеження призводять до зниження обсягу операцій.

Раніше найпопулярніші платіжні системи Visa і MasterCard перестали працювати в Росії через вторгнення в Україну. Карти російських банків перестали працювати за кордоном, а картами, отриманими в інших країнах, не можна розплатитися у магазинах РФ.

Писали також, що у травні Visa заблокувала в РФ сервіс для обходу санкцій під назвою Bankoff. З його допомогою росіяни поповнювали свої банківські рахунки, оплачуючи послуги криптовалютою Tether.