Visa заблокувала в РФ сервіс для обходу санкцій — гроші росіян "заморожені"

Visa зазначила різке зростання кількості операцій із віртуальними банківськими картками Bankoff з боку російських користувачів, і вирішила це припинити.

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З 3 травня росіяни не можуть скористатися сервісом Bankoff, який дозволяв їм обходити блокування Visa. Компанія оголосила про це своїм клієнтам в онлайн-розсиланні, передає сайт IXBT.

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Bankoff дозволяє створювати віртуальні банківські картки Visa без надання документів та відвідування банків, а також поповнювати баланс через ботів у месенджерах. Користувачі не могли покласти гроші на рахунок через російські банки, але сервіс приймає платежі в криптовалюті Tether. За допомогою такої схеми росіяни могли розплачуватись за покупки за кордоном онлайн чи офлайн за допомогою функції безконтактної оплати на смартфонах.

Тепер сервіс повідомляє, що системи Visa і Stripe припинили обслуговування карток Bankoff через велику кількість користувачів і транзакцій з Росії. Відтепер росіяни не зможуть використовувати їх для будь-яких платежів в офлайн або онлайн форматі, щобільше, їхні гроші заблоковані на рахунку компанії в США.

"Наразі ми намагаємося отримати доступ до засобів, які заморожені", — наголошують у листі.

[ + – ] Повідомлення клієнтам від Bankoff Фото: Telegram

Як пише сайт VC.ru, наприкінці березня російські користувачі зіткнулися з великою затримкою під час поповнення карток Bankoff. Співзасновник сервісу з оренди автомобілів у Московській області The Mashina Григорій Дудаш поскаржився у Facebook, що після переведення через бота в Telegram чекав надходження коштів на свій рахунок понад тиждень. Гендиректор Bankoff Ельмір Алієв відповів, що компанія зафіксувала безпрецедентний попит на свої послуги, тому не встигає опрацьовувати запити.

У березні платіжні системи Visa та Mastercard повністю зупинили роботу в Росії, а раніше компанії відключили підсанкційні банки від своєї системи. Як пояснили експерти, через це всі росіяни опинилися відрізані від європейського та американського світу, не можуть здійснювати платежі як у рідній країні, так і за кордоном.

Писали також, якими картами можуть користуватися жителі Росії після блокування з боку Visa та Mastercard. Росіяни намагаються налагодити внутрішню платіжну систему "Мир", яка дає можливості оплачувати покупки лише у кількох дружніх РФ країнах світу, таких як Вірменія, Білорусь, Киргизія, В'єтнам, Туреччина, Узбекистан та Казахстан.