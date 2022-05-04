Visa заблокировала в РФ сервис для обхода санкций — деньги россиян "заморожены"

Visa отметила резкий рост количества операций с виртуальными банковскими картами Bankoff со стороны российских пользователей, и решила это прекратить.

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С 3 мая россияне не могут воспользоваться сервисом Bankoff, который позволял им обходить блокировку со стороны Visa. Компания объявила об этом своим клиентам в онлайн-рассылке, передает сайт IXBT.

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Bankoff позволяет создавать виртуальные банковские карты Visa без предоставления документов и посещения банков, а также пополнять баланс через ботов в мессенджерах. Пользователи не могли положить деньги на счет через российские банки, но сервис принимает платежи в криптовалюте Tether. С помощью такой схемы россияне могли расплачиваться за покупки за рубежом онлайн или офлайн при помощи функции бесконтактной оплаты на смартфонах.

Теперь же сервис сообщает, что системы Visa и Stripe прекратили обслуживание карт Bankoff из-за большого количества пользователей и транзакций из России. Отныне россияне не смогут использовать их для каких-либо платежей в офлайн или онлайн формате, более того, их деньги оказались заблокированы на счете компании в США.

"В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены", — отмечается в письме.

[ + – ] Cообщение клиентам от Bankoff Фото: Telegram

Как пишет сайт VC.ru, в конце марта российские пользователи столкнулись с большой задержкой при пополнении карт Bankoff. Сооснователь сервиса по аренде автомобилей в Московской области The Mashina Григорий Дудаш пожаловался в Facebook, что после перевода через бота в Telegram ждал поступления средств на свой счет более недели. Гендиректор Bankoff Эльмир Алиев ответил, что компания зафиксировала беспрецедентный спрос на свои услуги, поэтому не успевает обрабатывать запросы.

В марте платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России, а ранее компании отключили подсанкционные банки от своей системы. Как объяснили эксперты, из-за этого все россияне оказались отрезаны европейского и американского мира, не могут совершать платежи как в родной стране, так и за рубежом.

Писали также, какими картами могут пользоваться жители России после блокировки со стороны Visa и Mastercard. Россияне пытаются наладить внутреннюю платежную систему "Мир", которая дает возможности оплачивать покупки лишь в нескольких дружественных РФ странах мира, таких как Армения, Беларусь, Киргизия, Вьетнам, Турция, Узбекистан и Казахстан.