Обратно в СССР. Что ждет россиян после отключения Visa и Mastercard

Почему следствием ухода с российского рынка западных платежных систем может стать углубление зависимости РФ от Китая.

Visa и Mastercard не ограничились отключением только подсанкционных российских банков. В ночь на воскресенье 6 марта стало известно, что обе компании полностью останавливают работу в РФ. Это ставит точку в более чем 30-летней истории развития международных платежных систем на территории России. Соответственно, РФ откатывается назад в СССР.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы благодарим Visa и Masterсard за их принципиальную позицию и поддержку, а также приверженность демократическим ценностям. Вместе – мы победим", — прокомментировал это решение заместитель председателя Нацбанка Украины Алексей Шабан. Напомним, НБУ после вторжения РФ в Украину обратился к Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание карт, эмитированных российскими банками. Призыв услышали.

"Действия Visa и MasterCard направлены именно на изоляцию 140 млн россиян от европейского и американского мира, – рассказывает о последствиях решения Олег Дерлюк, управляющий партнер Stron Legal Services. – Этот решительный шаг призван дать россиянам понять, что их страна выступает агрессором, а рядовые граждане со своим бездействием должны разделить ответственность и расплачиваться своим кошельком".

Западные банки не будут обслуживать российские карты Visa и Mastercard. Карты превращаются…

Выданные российскими банками карты Visa и Mastercard прекращают обслуживать через несколько дней. Банки РФ уже направили своим клиентам, находящимся за границей, рекомендации заранее снять с карточек наличные деньги. Ведь в дальнейшем российским пластиком уже не удастся рассчитаться за пределами России и расплатиться в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, россияне уже не смогут пользоваться магазинами мобильных приложений AppStore и GooglePlay и кошельками в смартфоне ApplePay и GooglePay. С другой стороны, на территории РФ не будут работать иностранные карты Visa и Mastercard.

Важно

Транзакция отклонена: банковские карты россиян идут "за русским кораблем"

"Самым очевидным следствием прекращения обслуживания карт Visa и MasterCard станет переход на наличные расчеты с безналичных. На начальном этапе возможны определенные логистические трудности у россиян, которые находятся за границей", — комментирует Ирина Бакина, советник ЮФ Sayenko Kharenko.

Худой "Мир". Какие карты будут использовать россияне вместо Visa и MasterCard

Несмотря на то, что Visa и MasterCard "громко хлопнули дверью", расчеты картами на территории России не прекратятся. Их обеспечит Национальная платежная система платежных карт "Мир". Как писал Фокус, ее начали создавать в РФ после аннексии Крыма, возможно именно с целью защиты от ожидаемых санкций.

Галина Верцимаха, эксперт "Лиги антитраста", сомневается, что внутренняя российская система "Мир" будет способна сразу полноценно осуществить обработку карт Visa и Mastercard и прогнозирует, что россиянам из-за этого придется вернуться к наличным расчетам.

"Mir Pay – это недопроект, который и близко не имеет такой реализации как Visa или MasterCard, – продолжает Олег Дерлюк. — Даже не все российские банки поддерживают эту систему и России еще понадобится много времени и ресурсов для налаживания всех процессов".

Кроме того, карта "Мир" помимо России работает только в ее нескольких странах-сателлитах. И Олег Дерлюк сомневается, что иностранные игроки на фоне санкций будут приобщаться к Mir Pay для работы на российском рынке.

Все будет UnionPay. Вместо Visa и MasterCard придут китайцы

Возможно, именно сейчас в России наступает звездное время китайской платежной системы UnionPay, работающей в 180 странах мира. По состоянию на февраль 2022 года в РФ такие карты выпускают уже 11 банков.

"UnionPay — аналог платежных систем Visa и MasterCard, которая технологически вполне может перенять на себя функцию обслуживания безналичных расчетов карт, перевыпущенных в этой платежной системе", — отмечает Ирина Бакунина.

Вряд ли китайская система станет полноценным заменителем Visa и MasterCard. Галина Верцимаха уточняет, что карты UnionPay не работают во многих интернет-магазинах и сервисах на территории России, не принимают их и некоторые зарубежные сервисы. Однако лучшей альтернативы у РФ нет.

[ + – ] Скорее всего, в Россию зайдет UnionPay — аналог платежных систем Visa и MasterCard Фото: Pexels

По мнению Игоря Ясько, управляющего партнера ЮК Winner, вероятность дальнейшего распространения UnionPay в РФ очень высока, поскольку российские банки уже рассматривают возможность выпуска кобейджинговых карт — общих карт двух платежных систем "Мир" и UnionPay, что позволит россиянам платить за границей. В частности, недавно о таких планах объявили еще три российских банка – Альфа Банк, Сбербанк и Тинькофф.

"Китайская система пока не выразила свою позицию относительно работы в РФ, но может воспользоваться ситуацией, чтобы стать главной платежной системой в России", — отмечает Галина Верцимаха. У этого процесса могут быть далеко идущие последствия. Олег Дерлюк не исключает, что переход на Unionpay может обернуться для России полной зависимостью от Китая.