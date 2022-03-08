Назад в СРСР. Що чекає росіян після відключення Visa та Mastercard

Чому наслідком залишення російського ринку західних платіжних систем може стати поглиблення залежності РФ від Китаю.

Visa та Mastercard не обмежилися відключенням лише підсанкційних російських банків. У ніч на неділю, 6 березня, стало відомо, що обидві компанії повністю зупиняють роботу у РФ. Це ставить крапку більш ніж 30-річної історії розвитку міжнародних платіжних систем на території Росії. Відповідно, РФ відкочується назад у СРСР.

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"Ми дякуємо Visa та Masterсard за їх принципову позицію та підтримку, а також відданість демократичним цінностям. Разом — ми переможемо", — прокоментував це рішення заступник голови Нацбанку України Олексій Шабан. Нагадаємо, НБУ після вторгнення РФ в Україну звернувся до Visa та Masterсard із вимогою зупинити обслуговування карток, емітованих російськими банками. Заклик почули.

"Дії Visa і MasterCard направлені саме на ізоляцію 140 млн росіян від європейського та американського світу, — розповідає про наслідки рішення Олег Дерлюк, керівний партнер Stron Legal Services. — Цей рішучий крок покликаний дати росіянам зрозуміти, що їхня країна є агресором, а пересічні громадяни зі своєю бездіяльністю повинні розділити відповідальність та розплачуватися своїм гаманцем".

Західні банки не обслуговуватимуть російські картки Visa та Mastercard. Карти перетворюються на…

Видані російськими банками картки Visa та Mastercard припиняють обслуговувати за кілька днів. Банки РФ вже направили своїм клієнтам, які перебувають за кордоном, рекомендації заздалегідь зняти з карток готівку. Адже надалі російським пластиком вже не вдасться розрахуватися за межами Росії та розплатитись в іноземних інтернет-магазинах. Крім того, росіяни вже не зможуть користуватися магазинами мобільних додатків AppStore та GooglePlay та гаманцями у смартфоні ApplePay та GooglePay. З іншого боку, на території РФ не працюватимуть іноземні картки Visa та Mastercard.

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Транзакція відхилена: банківські карти росіян йдуть "за російським кораблем"

"Найочевиднішим наслідком припинення обслуговування карток Visa і MasterCard стане перехід на готівкові розрахунки з безготівкових. На початковому етапі можливі певні логістичні труднощі в росіян, які перебувають за кордоном", — коментує Ірина Бакіна, радник ЮФ Sayenko Kharenko.

Худий "Світ". Які картки використовуватимуть росіяни замість Visa та MasterCard

Попри те, що Visa та MasterCard "гучно гримнули дверима", розрахунки картами на території Росії не припиняться. Їх забезпечить Національна платіжна система платіжних карток "Світ". Як писав Фокус, її почали створювати у РФ після анексії Криму, можливо, саме з метою захисту від очікуваних санкцій.

Галина Верцімаха, експертка "Ліги антитрасту", сумнівається, що внутрішня російська система "Мир" буде здатна відразу повноцінно здійснити обробку карток Visa та Mastercard і прогнозує, що росіянам через це доведеться повернутися до готівкових розрахунків.

"Mir Pay — це недопроєкт, який і близько не має такої реалізації як Visa або MasterCard, — продовжує Олег Дерлюк. — Навіть не всі російські банки підтримують цю систему, і Росії ще знадобиться багато часу та ресурсів для налагодження всіх процесів".

Крім того, карта "Мир", крім Росії, працює тільки в її кількох країнах-сателітах. І Олег Дерлюк сумнівається, що іноземні гравці на тлі санкцій долучатимуться до Mir Pay для роботи на російському ринку.

Все буде UnionPay. Замість Visa та MasterCard прийдуть китайці

Можливо, саме зараз у Росії настає зоряний час китайської платіжної системи UnionPay, що працює у 180 країнах світу. Станом на лютий 2022 року у РФ такі картки випускають уже 11 банків.

"UnionPay — аналог платіжних систем Visa і MasterCard, яка технологічно цілком може перейняти на себе функцію обслуговування безготівкових розрахунків карток, перевипущених у цій платіжній системі", — зазначає Ірина Бакуніна.

Навряд чи китайська система стане повноцінним замінником Visa та MasterCard. Галина Верцімаха уточнює, що карти UnionPay не працюють у багатьох інтернет-магазинах та сервісах на території Росії, не приймають їх та деякі закордонні сервіси. Проте кращої альтернативи у РФ немає.

[ + – ] Найімовірніше, до Росії зайде UnionPay — аналог платіжних систем Visa та MasterCard Фото: Pexels

На думку Ігоря Ясько, керівного партнера ЮК Winner, ймовірність подальшого поширення UnionPay у РФ дуже висока, оскільки російські банки вже розглядають можливість випуску кобейджингових карток — спільних карток двох платіжних систем "Мир" і UnionPay, що дозволить росіянам платити за кордоном. Зокрема, нещодавно про такі плани оголосили ще три російські банки — Альфа Банк, Сбербанк і Тінькофф.

"Китайська система поки не висловила своєї позиції щодо роботи у РФ, але може скористатися ситуацією, щоб стати головною платіжною системою в Росії", — зазначає Галина Верцімаха. Цей процес може мати далекосяжні наслідки. Олег Дерлюк не відкидає, що перехід на Unionpay може обернутися для Росії повною залежністю від Китаю.