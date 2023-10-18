Соглашение заключат "без волокиты": Путин рассказал, о чем договорился с Си Цзиньпином

Глава Кремля анонсировал соглашение с КНР, которое продлится до 2030 года. Также отметил, что его заключат быстро и мероприятия будут "масштабными".

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17 октября президент РФ Владимир Путин прилетел в Пекин, чтобы принять участие в международном форуме "Один пояс, один путь" вместе с лидерами других 130 стран. 18 октября по итогам трехчасового общения с главой КНР Си Цзиньпином Путин сделал заявление, которое транслировало росСМИ "Смотри".

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Глава Кремля пояснил, что во время разговора коснулись многих вопросов двусторонних отношений. В частности, общались на темы политики, экономики, событий в Израиле, "украинского трека". Также политик напомнил о восьми пунктах договоренностей, заключенных с Китаем весной 2023 года — ими продолжают заниматься китайские и российские чиновники: "Премьер-министры обеих стран должны детализировать эти пункты и подписать план взаимодействия до 2030 года".

По мнению Путина, план сотрудничества с Китаем "очень хороший, конкретный и существенный". Также он отметил, что все делается быстро — "без волокиты". Намекнул, что будут "масштабные мероприятия", но не уточнил, о чем именно идет речь.

Путин в Китае: детали

Фокус ранее писал, какую именно цель преследует Путин, посещая Китай. В частности речь шла о том, что он ищет поддержку в трех направлениях: военном, политическом, экономическом. Эксперты отмечали, что действительно ожидают заключения соглашения между Пекином и Москвой. Договоренность станет плохой новостью для Украины, поскольку РФ тогда получит доступ к неограниченному источнику ресурсов для войны. Также в СМИ отмечали, что глава Кремля готов отказаться от части территории России и продолжит действовать как "сырьевой приложение".

В первый день форума в Китае Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Оба политика отметили, что надеются продолжить "дружбу" между странами.

Отметим, Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху через девять дней после атаки террористов ХАМАС на Израиль. Он выразил соболезнования по поводу гибели людей, при этом обвинив США в событиях в Секторе Газа.

СМИ анализировали поведение Путина и Си Цзиньпина относительно войны в Израиле и пришли к выводу, что обе страны надеется на этом выиграть в результате дискредитации действий США.

Напоминаем, в Израиль прибывает президент США Джо Байден. Ожидается, что он обсудит опасности военных действий на территории густозаселенного сектора Газа. За несколько дней до этого к берегам Израиля отправили два американских авианосца, которые должны помочь урегулировать ситуацию в западной Азии.