По словам журналистов, Владимир Путин выразил благодарность лидеру Китая Си Цзиньпина за приглашение на мероприятие, отметив, что Россия и Китай стремятся к "равноправному взаимовыгодному" сотрудничеству.

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Несколько европейских делегатов, приехавших на форум "Один пояс — один путь" в Китай, вышли из зала перед началом выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает издание Reuters.

Среди них, по данным агентства, был консервативный французский политик Жан-Пьер Раффарен, который возглавлял правительство Франции в 2002–2005 годах.

Среди высокопоставленных российских чиновников были министр иностранных дел Сергей Лавров, который вскоре должен посетить Северную Корею, вице-премьер Александр Новак, его главный специалист по нефтегазовой отрасли, и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также в число участников вошли пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, помощник Кремля по экономическим вопросам Максим Орешкин, помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков, министр экономики Максим Решетников и посол России в Китае Игорь Моргулов.

Путин в своей речи на церемонии открытия форума поблагодарил "дорогого друга" лидера Китая Си Цзиньпина за приглашение на мероприятие, отметив, что Россия и Китай стремятся к "равноправному взаимовыгодному" сотрудничеству и уважают "цивилизационное многообразие и права каждого государства на собственную модель развития".

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

Сначала Владими Путин выступил на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", а затем начались переговоры с китайским лидером. После Путин и Си продолжили переговоры в ограниченном кругу, а затем провели личную встречу.

На начальном этапе встречи делегаций, Владимир Путин подчеркнул неотложность тесной внешнеполитической координации в современных условиях, отметив, что Россия и Китай активно развивают именно такое сотрудничество.

Он добавил, что по расчетам год к году планка в $200 млрд товарооборота уже есть, и по календарному году этот показатель точно будет преодолен.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай укрепляют свое политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое сотрудничество. Он также отметил, что российские и китайские лидеры установили дружественные деловые отношения и крепкую личную дружбу.

Как передают российские пропагандисты слова Си, Пекин готов работать с Россией "для защиты международной справедливости".

Напомним, что доктор исторических наук Ярослав Грицак рассказал, что ждет РФ после Путина. По его словам, значительную роль в процессе формирования новой РФ сыграет Запад. И важно, чтобы при этом учитывалось мнение Украины.

Также СМИ сообщали, что Путин вместе с Китаем "заработает" на войне Израиля против ХАМАСа. Так, президент России Путин встречается с главой КНР именно тогда, когда Джо Байден едет в Израиль и направил в Средиземное море два авианосца. Оба политика надеются, что война в Израиле скомпрометирует США.