Вийшли із залу: європейські делегати відмовилися слухати Путіна в Пекіні, — ЗМІ

За словами журналістів, Володимир Путін висловив подяку лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за запрошення на захід, зазначивши, що Росія і Китай прагнуть до "рівноправної взаємовигідної" співпраці.

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Кілька європейських делегатів, які приїхали на форум "Один пояс — один шлях" у Китай, вийшли із залу перед початком виступу президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє видання Reuters.

Серед них, за даними агентства, був консервативний французький політик Жан-П'єр Раффарен, який очолював уряд Франції у 2002-2005 роках.

Серед високопоставлених російських чиновників були міністр закордонних справ Сергій Лавров, який незабаром має відвідати Північну Корею, віцепрем'єр Олександр Новак, його головний фахівець з нафтогазової галузі, і віцепрем'єр Дмитро Чернишенко. Також до числа учасників увійшли прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, помічник Кремля з економічних питань Максим Орєшкін, помічник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков, міністр економіки Максим Решетніков і посол Росії в Китаї Ігор Моргулов.

Путін у своїй промові на церемонії відкриття форуму подякував "дорогому другові" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за запрошення на захід, зазначивши, що Росія і Китай прагнуть "рівноправної взаємовигідної" співпраці і поважають "цивілізаційне різноманіття і права кожної держави на власну модель розвитку".

Про що говорили Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Спочатку Володимир Путін виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", а потім почалися переговори з китайським лідером. Після Путін і Сі продовжили переговори в обмеженому колі, а потім провели особисту зустріч.

На початковому етапі зустрічі делегацій, Володимир Путін наголосив на нагальності тісної зовнішньополітичної координації в сучасних умовах, зазначивши, що Росія і Китай активно розвивають саме таку співпрацю.

Він додав, що за розрахунками рік до року планка в $200 млрд товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано.

Сі Цзіньпін наголосив, що Росія і Китай зміцнюють свою політичну взаємодовіру і підтримують тісну стратегічну співпрацю. Він також зазначив, що російські та китайські лідери встановили дружні ділові відносини і міцну особисту дружбу.

Як передають російські пропагандисти слова Сі, Пекін готовий працювати з Росією "для захисту міжнародної справедливості".

Нагадаємо, що доктор історичних наук Ярослав Грицак розповів, що чекає на РФ після Путіна. За його словами, значну роль у процесі формування нової РФ відіграє Захід. І важливо, щоб при цьому враховувалася думка України.

Також ЗМІ повідомляли, що Путін разом із Китаєм "заробить" на війні Ізраїлю проти ХАМАСу. Так, президент Росії Путін зустрічається з очільником КНР саме тоді, коли Джо Байден їде до Ізраїлю і направив у Середземне море два авіаносці. Обидва політики сподіваються, що війна в Ізраїлі скомпрометує США.