Затягнути війну і зберегти обличчя: у Зеленського назвали головні цілі Володимира Путіна (відео)

За словами радника ОП Михайла Подоляка, глава Кремля хоче повернути собі статус "глобального гравця" і довести, що він ще може спілкуватися з "великими" людьми.

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Президент Росії Володимир Путін має 3 головні цілі, перша з яких — затягнути війну в Україні. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, глава Кремля вважає, що розпочата ним війна проти України мала стати "пусковим елементом", який запустив би процес зламу теперішнього світу. Тому війна Ізраїлю проти терористів ХАМАСу грає йому на руку.

Подоляк зазначив, що Путін також дуже хоче зберегти репутацію на міжнародній арені. Він хоче повернути собі статус "глобального гравця" і довести, що він ще може спілкуватися з "великими" людьми. Наприклад, із головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Звичайно, Сі Цзіньпін зараз більш об'ємний з точки зору світової конструкції, ніж Путін. Глава Кремля — людина, яка йде. І безумовно, його вплив незначний", — сказав радник глави ОП.

Він також зазначив, що перед Путіним стоїть і третє завдання. Воно полягає в тому, щоб отримати додаткові ресурси для ведення війни в Україні. Цим питанням активно займається Міністерство закордонних справ РФ на чолі з Сергієм Лавровим і глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

"Вони просять гроші або зброю, зокрема у Північної Кореї. Снаряди, ракети, дрони, військові технології. Усе, що довгий час продавала РФ, виявилося фіктивним", — сказав Подоляк.

Михайло Подоляк про завдання Володимира Путіна (дивитися з 3 хвилини)

Нагадаємо, що доктор історичних наук Ярослав Грицак розповів, що чекає на РФ після Путіна. За його словами, значну роль у процесі формування нової РФ відіграє Захід. І важливо, щоб при цьому враховувалася думка України.

Також ЗМІ повідомляли, що Путін разом із Китаєм "заробить" на війні Ізраїлю проти ХАМАСу. Так, президент Росії Путіна зустрічається з очільником КНР саме тоді, коли Джо Байден їде до Ізраїлю і направив у Середземне море два авіаносці. Обидва політики сподіваються, що війна в Ізраїлі скомпрометує США.