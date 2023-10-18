Затянуть войну и сохранить лицо: у Зеленского назвали главные цели Владимира Путина (видео)

По словам советника ОП Михаила Подоляка, глава Кремля хочет вернуть себе статус "глобального игрока" и доказать, что он еще может общаться с "великими" людьми.

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Президент России Владимир Путин имеет 3 главные цели, первая из которых – затянуть войну в Украине. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

По его словам, глава Кремля считает, что начатая им война против Украины должна была стать "пусковым элементом", который запустил бы процесс излома теперешнего мира. Поэтому война Израиля против террористов ХАМАСа играет ему на руку.

Подоляк отметил, что Путин также очень хочет сохранить репутацию на международной арене. Он хочет вернуть себе статус "глобального игрока" и доказать, что он еще может общаться с "великими" людьми. К примеру, с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Конечно, Си Цзиньпин сейчас более объемный с точки зрения мировой конструкции, чем Путин. Глава Кремля – человек, который уходит. И безусловно, его влияние незначительное", – сказал советник главы ОП.

Он также отметил, что перед Путиным стоит и третья задача. Она заключается в том, чтобы получить дополнительные ресурсы для ведения войны в Украине. Этим вопросом активно занимается Министерство иностранных дел РФ во главе с Сергеем Лавровым и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Они просят деньги или оружие, в том числе у Северной Кореи. Снаряды, ракеты, дроны, военные технологии. Все, что долгое время продавала РФ, оказалось фиктивное", – сказал Подоляк.

Михаил Подоляк о задачах Владимира Путина (смотреть с 3 минуты)

Напомним, что доктор исторических наук Ярослав Грицак рассказал, что ждет РФ после Путина. По его словам, значительную роль в процессе формирования новой РФ сыграет Запад. И важно, чтобы при этом учитывалось мнение Украины.

Также СМИ сообщали, что Путин вместе с Китаем "заработает" на войне Израиля против ХАМАСа. Так, президент России Путина встречается с главой КНР именно тогда, когда Джо Байден едет в Израиль и направил в Средиземное море два авианосца. Оба политика надеются, что война в Израиле скомпрометирует США.