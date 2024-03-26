"Дни, за которые не стыдно": экс-секретарь СНБО Данилов прокомментировал свое увольнение

Алексей Данилов поблагодарил судьбу за то, что смог послужить Украине в мирное и военное время. Он поблагодарил президента и команду и подчеркнул, что верит в победу над Россией.

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал указ президента об увольнении его с должности. Соответствующий пост Данилов опубликовал на своей Facebook-странице.

"4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно", — написал Данилов.

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Зеленский уволил Данилова и главу внешней разведки Литвиненко: кто будет вместо них

В своей публикации бывший секретарь СНБО не прокомментировал причины отставки. Он поблагодарил команду и президента, а также судьбу за возможность послужить стране в мирное и военное время — Данилов занимал эту должность с октября 2019 года.

"Спасибо Президенту Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема! Спасибо нашей команде, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистам и настоящим профессионалам, всем тем, кто помогал в нашей работе", — написал Данилов.

Экс-секретарь подчеркнул, что верит в Украину и отметил, что именно украинский воин сможет в итоге победить Россию.

Данилов также подчеркнул, что он занимал должность секретаря СНБО в течение четырех лет, пяти месяцев и 24 дней.

Зеленский уволил Данилова

26 марта были опубликованы указы президента Украины Владимира Зеленского, согласно которым были уволены Алексей Данилов с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки. Новым председателем Службы внешней разведки стал Олег Иващенко, а Данилова сменил Литвиненко.

Напомним, 16 марта сообщалось, что полковника Юрия Игната уволили с должности начальника службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ.

Ранее, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. МИД направило соответствующий запрос на агреман британской стороне.